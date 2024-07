NatWest Group plc est une société bancaire basée au Royaume-Uni. La société sert des clients en Angleterre et au Pays de Galles, les aidant à répondre à leurs besoins en matière de services bancaires personnels, privés et commerciaux. La société offre également aux entreprises des connaissances sectorielles spécialisées dans des domaines tels que l'énergie durable, l'immobilier commercial et la technologie, ainsi qu'un accès à un soutien entrepreneurial spécialisé. Ses segments comprennent la banque de détail, la banque privée, la banque commerciale et institutionnelle, et les postes centraux et autres. Le segment de la banque de détail sert les clients particuliers au Royaume-Uni, y compris les clients de l'Ulster Bank en Irlande du Nord. Le secteur de la banque privée s'adresse aux particuliers fortunés ayant des liens avec le Royaume-Uni et à leurs intérêts commerciaux. Le segment Commercial & Institutional comprend les activités de la clientèle présentées sous les rubriques business banking, commercial mid-market et corporate & institutions, et soutient ses clients tout au long du cycle de vie des clients non personnels, tant au niveau national qu'international.