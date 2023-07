Après plus d'une décennie passée à tenter de redorer leur blason à la suite d'une ère de renflouements et de scandales de ventes abusives, les banques britanniques sont à nouveau la cible de l'ire du public et des politiques.

Ce qui a commencé comme un conflit entre Nigel Farage, ancien leader du Brexit Party, et Coutts, propriété de NatWest, au sujet de la fermeture de ses comptes, s'est transformé en une tempête politique et médiatique qui a coûté à NatWest son PDG et rouvert de vieilles blessures au sujet de l'intervention du gouvernement dans le secteur bancaire.

Cette affaire marque un tournant dans les relations entre NatWest et le gouvernement britannique, qui reste son principal actionnaire après son sauvetage financé par les contribuables en 2008, avec une participation qui, selon lui, est gérée "sans lien de dépendance".

L'épisode a également mis en évidence la facilité avec laquelle les entreprises financières britanniques peuvent être ballottées entre les factions politiques qui se sont renforcées depuis le Brexit, avant le retour du pays aux urnes avant janvier 2025.

"Les guerres culturelles arrivent dans les entreprises britanniques, y compris dans le secteur financier", a déclaré Andre Spicer, doyen de la Bayes Business School de la City University.

Howard Davies, président de NatWest, a déclaré que le contrecoup politique a finalement conduit au départ choquant de la directrice générale Alison Rose - la femme la plus haut placée dans le secteur bancaire britannique - après que les deux hommes ont convenu qu'il serait trop difficile pour Rose de continuer. Le ministère des finances affirme qu'il s'agit d'une décision du conseil d'administration de la banque.

L'affaire a également coûté son poste à Peter Flavel, PDG de la banque privée Coutts, vieille de 330 ans, qui comptait parmi ses clients l'écrivain Charles Dickens et la reine Élisabeth II.

Si NatWest a commis plusieurs erreurs majeures, la force des réactions, notamment contre les politiques environnementales et sociales du groupe, a également fait écho aux guerres de culture plus couramment menées dans les entreprises américaines, a déclaré M. Spicer.

Les inquiétudes concernant l'influence politique sur le conseil d'administration de NatWest surviennent également à un moment où les législateurs exercent une pression accrue sur l'ensemble du secteur bancaire, qui a été accusé par la commission parlementaire du Trésor de "profiter" du fait qu'il n'a pas répercuté davantage les avantages des taux d'intérêt plus élevés de la banque centrale sur les épargnants en difficulté.

Harriet Baldwin, présidente de la commission du Trésor, a déclaré vendredi que les banques devraient être obligées d'informer leurs clients lorsque de meilleurs taux d'épargne sont disponibles ailleurs.

"Étant donné que le gouvernement, le régulateur et le gouverneur de la Banque d'Angleterre s'accordent sur la nécessité d'agir, le temps des tergiversations et des excuses peu convaincantes est révolu", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

LES DANGERS DE LA "FINALITÉ

Mme Rose de NatWest a démissionné mercredi après avoir admis avoir commis une "grave erreur de jugement" en discutant avec un journaliste de la BBC de la relation entre M. Farage et la banque.

Bien que cette affaire ait été qualifiée de violation de la confidentialité des clients - considérée comme un péché capital dans le secteur bancaire - certains PDG de banques concurrentes ont fait preuve d'un minimum de sympathie.

"C'est un prix assez lourd à payer pour ce qui semble être une erreur de jugement", a déclaré Bill Winters, PDG de Standard Chartered, vendredi.

Les hommes politiques des deux grands partis ont critiqué NatWest après la publication d'une étude interne montrant qu'un comité de risque de réputation de Coutts avait déclaré que les opinions de Farage ne correspondaient pas à celles du prêteur.

L'étude montre que le comité a décidé de couper les liens avec M. Farage après l'expiration d'un prêt hypothécaire qu'il avait contracté, et fait référence au coût supplémentaire de la gestion des comptes de personnes très en vue. Il a également cité des "facteurs de risque, notamment des déclarations publiques controversées jugées contraires à l'objectif de la banque".

Samuel Gregg, économiste à l'American Institute for Economic Research, a déclaré que cette affaire montrait pourquoi les dirigeants d'entreprise devaient se méfier des débats publics.

Les banques se sont retrouvées prises entre deux feux politiques britanniques parce qu'elles ont été "cooptées" pour soutenir toute une série de causes, à gauche comme à droite, au lieu de se concentrer sur les bénéfices et la valeur actionnariale", a déclaré M. Gregg.

Toutefois, un consultant en conseil d'administration, qui a refusé d'être nommé, a déclaré que les banques n'avaient guère d'autre choix que de s'engager dans les questions environnementales et sociales, car elles étaient souvent poussées à le faire par les régulateurs et les investisseurs.

Le gouvernement a maintenu la pression sur l'ensemble du secteur et, la semaine dernière, il a accéléré les réformes qui obligeront tous les prêteurs à retarder et à mieux expliquer les fermetures de comptes.

La tempête Farage a relancé l'activité en ligne des clients qui se plaignent d'avoir été "débancés". Un groupe Facebook intitulé "NatWest CLOSED down my ACCOUNT" a attiré plus de 10 800 membres.

Toutefois, les données de l'organisme de surveillance, le Financial Ombudsman Service, montrent que les plaintes concernant les fermetures de comptes ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble de la clientèle d'une banque. L'année dernière, c'est Barclays qui a reçu le plus grand nombre de plaintes (274), suivie de NatWest (234).

DES COMITÉS MALHONNÊTES ?

Selon les experts, d'autres banques vont maintenant se démener pour s'assurer que leurs propres politiques et comités se comportent de manière appropriée, afin d'éviter de nouveaux scandales.

"Pour l'instant, il s'agit d'une affaire spécifique à NatWest. Mais lorsqu'un scandale éclate, on observe généralement un effet de halo négatif : les investisseurs et les militants commencent à s'intéresser à d'autres institutions", a déclaré M. Spicer, de l'université de la ville.

Le PDG de la plus grande banque britannique, Lloyds, a déclaré mercredi que les politiques de la banque n'incluaient pas l'examen des convictions politiques ou personnelles des clients.

Rupert Younger, fondateur du Centre for Corporate Reputation à la Said Business School de l'Université d'Oxford, a déclaré que les banques devaient veiller à ce que leurs propres comités ne "dépassent pas les bornes" et ne s'impliquent pas dans des domaines inappropriés.

"C'est un classique lorsqu'un comité décide qu'il doit devenir pertinent et qu'il commence à déployer ses muscles de manière inappropriée", a déclaré M. Younger. "Dans ce cas, il a créé une crise de réputation qui n'existait pas au départ. (Reportage de Sinead Cruise, Iain Withers et Lawrence White ; Rédaction de Daniel Wallis)