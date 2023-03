Les craintes d'une crise bancaire s'apaisent ; la décision de la Fed est imminente

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse mardi à la mi-journée, les valeurs bancaires continuant à mener la hausse du FTSE 100 alors que les craintes d'une crise bancaire s'estompent.

"Les nuages se dissipent et les aperçus de ciel bleu redonnent espoir aux investisseurs après quelques semaines chaotiques. En l'absence de nouveaux problèmes dans le secteur bancaire au cours des dernières 24 heures, les marchés espèrent que c'est le signe que la crise pourrait avoir atteint son apogée", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 97,80 points, soit 1,3 %, à 7 502,08. Le FTSE 250 était en hausse de 288,32 points, soit 1,6 %, à 18 784,45, et l'AIM All-Share était en hausse de 6,12 points, soit 0,8 %, à 803,34.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,4 % à 750,74, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,7 % à 16 351,77, et le Cboe Small Companies était en hausse de 1,4 % à 13 139,39.

À Londres, NatWest a progressé de 5,7 %, tandis que Barclays, Standard Chartered et Lloyds ont augmenté respectivement de 4,3 %, 3,9 % et 4,0 %.

Les banques européennes ont également progressé. UBS a augmenté de 4,2% à Zurich, BNP Paribas a augmenté de 3,8% à Paris, et Deutsche Bank a augmenté de 4,1% à Francfort.

Sur le marché européen des actions, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,6 %.

"La question clé est de savoir si c'est le calme avant la tempête. La prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sera prise demain, peut encore provoquer des remous si le marché estime qu'elle est trop agressive dans ses augmentations de taux. Les nerfs des investisseurs sont déjà fragiles et il ne faudrait pas grand-chose pour troubler la paix des marchés observée aujourd'hui", a poursuivi M. Mould.

La banque centrale américaine annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt à 18h00 GMT mercredi. Selon l'outil CME FedWatch, les marchés estiment qu'il y a 78 % de chances que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt américains de 25 points de base mercredi, les 22 % restants s'attendant à ce que les taux restent à leur niveau actuel.

Au début du mois, avant les récentes turbulences du secteur bancaire, qui ont commencé avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank, une hausse de 50 points était considérée comme possible.

Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades, a déclaré que la décision de demain sera "capitale" pour le système financier mondial et l'économie, et qu'elle déterminera probablement aussi l'orientation à court et à moyen terme du dollar américain.

Mardi à la mi-journée, le dollar était largement plus fort.

La livre était cotée à 1,2253 USD à la mi-journée mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2270 USD à la clôture lundi. L'euro s'est établi à 1,0779 USD, en hausse par rapport à 1,0723 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 132,20 yens, en hausse par rapport à 131,47 yens.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,9%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,8%, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,6%.

Dans le FTSE 100, J Sainsbury a augmenté de 3,9 % après qu'Exane BNP a relevé l'épicerie à "surperformer", avec un objectif de prix de 300 pence. L'action se négocie actuellement à 261,30 pence.

Kingfisher a chuté de 1,2 % après avoir fait état d'une forte baisse de ses bénéfices au cours de son dernier exercice financier, bien que le détaillant en bricolage ait déclaré que la performance était conforme à ses attentes et à ses prévisions par rapport à une année de comparaison solide.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 janvier, le propriétaire de B&Q a déclaré un bénéfice avant impôts de 611 millions de livres sterling, soit une baisse de 39 % par rapport aux 1,0 milliard de livres sterling de l'année précédente.

Ce résultat reflète la baisse du bénéfice d'exploitation et l'impact des dépréciations suite à des augmentations significatives des taux d'actualisation et à la révision des projections futures, a expliqué l'entreprise londonienne.

Les ventes ont baissé de 0,9 % en glissement annuel, passant de 13,18 milliards de livres sterling à 13,06 milliards de livres sterling. Les ventes du groupe à périmètre constant ont baissé de 2,1 %. Ce chiffre est à comparer à une baisse attendue de 2,0 %, selon le consensus compilé par la société.

Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor, a déclaré que Kingfisher est "sans aucun doute" une "machine plus mince et plus méchante" après son plan de transformation "forcé et accéléré" suite à la pandémie, mais a déclaré que les derniers chiffres montrent certains signes de ralentissement de la croissance.

"La question qui se pose aux investisseurs est de savoir s'il faut comparer les performances de Kingfisher avec les niveaux d'avant la pandémie, où il y a eu des progrès significatifs, ou avec les fortes comparaisons de l'année dernière, où il n'y en a pas eu.

Dans le FTSE 250, SThree a légèrement augmenté de 0,4 % après avoir déclaré que ses honoraires nets avaient augmenté au cours du premier trimestre de son exercice financier, conformément à ses attentes.

Dans une mise à jour commerciale pour les trois mois qui se sont terminés le 28 février, la société de recrutement basée à Londres a déclaré que les honoraires nets s'élevaient à 102,6 millions de livres sterling, soit une augmentation de 9,4 % par rapport aux 93,8 millions de livres sterling de l'année précédente, ou de 4 % à taux de change constant.

Sur les trois plus grands marchés de SThree - qui représentent 73 % des honoraires nets - la société a déclaré avoir enregistré une croissance de 7 % et de 4 % à taux de change constant en Allemagne et aux Pays-Bas, respectivement.

Ailleurs à Londres, Luceco a plongé de 8,8 % après avoir déclaré que les revenus et les bénéfices étaient en baisse par rapport à la "référence record" de 2021.

Le fournisseur d'accessoires de câblage, de chargeurs de véhicules électriques, d'éclairage LED et de produits d'alimentation portables a déclaré un chiffre d'affaires de 206,3 millions de livres sterling en 2022, soit une baisse de 9,6 % par rapport aux 228,2 millions de livres sterling en 2021.

La société a déclaré que cette baisse reflétait une normalisation des performances après une année record en 2021, avec un ralentissement de la demande de construction résidentielle RMI et un vent contraire temporaire lié au déstockage par les distributeurs.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 11,7 millions de livres sterling, en baisse de 65% par rapport aux 33,3 millions de livres sterling de l'année précédente, tandis que le bénéfice de base par action a également chuté de 60% à 7,1 pence, contre 17,6 pence en 2021.

Sur l'AIM, Manx Financial a fait un bond de 26 % en annonçant des résultats annuels records en 2022 malgré un environnement économique "négatif", avec des taux d'intérêt et une inflation plus élevés.

La société de services financiers a enregistré des revenus nets d'intérêts de 24,3 millions de livres sterling pour 2022, soit une hausse de 35 % par rapport aux 18,0 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Son bénéfice avant impôt a bondi de 71 %, passant de 3,0 millions de livres sterling à 5,2 millions de livres sterling, tandis que le revenu d'exploitation a augmenté à 26,1 millions de livres sterling, contre 20,0 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le pétrole Brent était coté à 74,23 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en hausse par rapport aux 72,31 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 1 966,78 USD l'once, en baisse par rapport à 1 977,65 USD.

A venir dans le calendrier économique de mardi, l'indice Johnson Redbook des ventes au détail aux Etats-Unis est publié à 1255 GMT.

