Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir. Wall Street revient de sa pause de milieu de semaine pour trouver des actions à des niveaux records, avec un assouplissement monétaire à l'étranger en ligne de mire, la Suisse ayant réduit ses taux d'intérêt pour la deuxième fois cette année et la décision de la Banque d'Angleterre étant maintenant attendue.

Alors que l'intelligence artificielle reste le moteur dominant aux États-Unis, le saut de Nvidia, mardi, pour devenir la société la plus précieuse au monde, offre le dernier rebondissement en date. L'action de Nvidia était encore en hausse de 1 % avant la cloche de jeudi et les contrats à terme du S&P500 étaient en hausse de 0,4 %.

Alors que le dollar se porte bien d'un bout à l'autre de la planète, la Chine continue d'offrir un contrepoint nerveux à l'effervescence des marchés mondiaux.

Le yuan offshore a dérapé jusqu'à son niveau le plus faible de l'année, alors même que la Banque populaire de Chine a laissé ses taux d'intérêt inchangés et que les actions chinoises ont une nouvelle fois pris le contre-pied de la tendance mondiale.

De nouveau en baisse jeudi, les actions de la Chine continentale ont maintenant sous-performé l'indice général MSCI de quelque 8 % cette année.

La PBOC ayant abaissé le yuan onshore lors de son fixing quotidien, on craint de plus en plus que la faiblesse de la monnaie ne l'empêche d'assouplir sa politique monétaire pour faire face à la crise immobilière en cours.

Cette situation s'accompagne également d'une nouvelle faiblesse du yen japonais, qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'intervention de la Banque du Japon en avril, malgré les avertissements concernant la répétition de l'action.

Si l'on fait abstraction de l'agitation politique française pour l'instant, les actions européennes ont progressé, aidées par la dernière baisse des taux d'intérêt sur le continent.

La Banque nationale suisse a abaissé son principal taux directeur jeudi pour la deuxième fois cette année, maintenant la position de la banque centrale en tant que chef de file dans le cycle mondial d'assouplissement des politiques et entraînant une baisse du franc suisse et une hausse des actions suisses.

La dernière réduction d'un quart de point à 1,25 % a été anticipée à près de 70 % par les marchés monétaires et un nouvel assouplissement d'un quart de point est attendu d'ici la fin de l'année.

La banque centrale norvégienne n'a pas voulu bouger, cependant, et a maintenu sa position, plus préoccupée par l'accélération de l'inflation dans ce pays.

L'attention se porte désormais sur la Banque d'Angleterre, qui annoncera sa dernière décision jeudi. En raison des élections britanniques du 4 juillet, la Banque d'Angleterre ne devrait pas bouger pour l'instant, les marchés monétaires estimant qu'il y a une chance sur trois qu'elle réduise son taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion le 1er août.

Même si l'inflation globale au Royaume-Uni a atteint l'objectif de 2 % de la BoE pour la première fois en trois ans le mois dernier, les taux "de base" restent bien supérieurs à 3 % et l'inflation des services est encore plus difficile à évaluer. Le comité de politique monétaire de la BoE devrait être divisé à 7 contre 2 en faveur du maintien des taux, comme la dernière fois.

La livre sterling a légèrement baissé par rapport à un dollar gonflé à bloc avant la décision, mais a progressé par rapport à l'euro.

En Europe, les actions françaises se sont raffermies et l'écart entre la dette française et la dette allemande s'est maintenu après que l'Union européenne a mis en garde contre les déficits budgétaires excessifs de la France et de l'Italie, comme prévu mercredi, ce qui a fait monter la pression à l'approche des élections législatives françaises qui auront lieu le mois prochain.

De retour à Wall St, les rendements des bons du Trésor étaient un peu plus élevés à la réouverture jeudi - avec les données sur le logement en ligne de mire, mais aussi un regard attentif sur les chiffres hebdomadaires du chômage pour voir si la hausse importante de la semaine dernière a été maintenue.

Le seul chiffre publié pendant les vacances du "Juneteenth" mercredi était l'indicateur NAHB du sentiment immobilier pour le mois de juin, plus faible que prévu.

En ce qui concerne les entreprises et les transactions, la société britannique Tate & Lyle a chuté de 6,5 % après que le fabricant d'ingrédients alimentaires ait déclaré qu'il achèterait la société américaine CP Kelco à J.M. Huber Corporation pour un montant de 1,8 milliard de dollars.

La banque britannique NatWest a conclu un accord pour acquérir la plupart des activités bancaires du détaillant Sainsbury's, ce qui augmenterait les actifs du prêteur britannique de 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars).

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi : * Décision de la Banque d'Angleterre * Mise en chantier et permis de construire en mai aux Etats-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, enquête de la Fed de Philadelphie auprès des entreprises, compte courant américain au 1er trimestre, confiance des consommateurs en juin dans la zone euro * Mary Daly, Présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Thomas Barkin, Président de la Fed de Richmond et Neel Kashkari, Chef de la Fed de Minneapolis, prendront la parole * Réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg, en présence de Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne, et de Piero Cipollone, membre du conseil d'administration de la BCE * Résultats des entreprises américaines : Accenture, Kroger, Jabil, Darden Restaurants, Smith & Wesson, Aurora Cannabis, Algoma Steel, Mynaric