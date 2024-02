(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce vendredi, après une lecture des ventes au détail au Royaume-Uni qui a redonné le moral, tandis que NatWest a démarré la saison des résultats bancaires à Londres avec un bénéfice supérieur à la moyenne.

Le prêteur a également confirmé son patron intérimaire en tant que chef permanent.

L'attention se tourne vers les données sur les prix à la production aux États-Unis à 1330 GMT. Les chiffres devraient montrer que les prix à la production ont augmenté de 0,1% en janvier par rapport à décembre, selon FXStreet, mais la croissance annuelle devrait diminuer à 0,6% le mois dernier par rapport à 1,0% le mois précédent.

Contrairement au Royaume-Uni et au Japon, actuellement en récession technique, l'économie américaine est en bonne santé, bien que la Réserve fédérale ait porté les taux d'intérêt à un niveau élevé.

"Un seul pays semble avoir été épargné jusqu'à présent malgré un cycle de hausses de taux brutales : les États-Unis. Et les données de ces derniers jours en particulier - hormis les poids lourds du marché du travail et de l'inflation - soutiennent de plus en plus le scénario selon lequel Powell & Co pourraient réussir à réaliser un atterrissage en douceur malgré les hausses massives des taux d'intérêt, qui ont bien sûr un effet sur l'économie", a commenté Antje Praefcke, analyste de Commerzbank.

"Je me demande où va aller le dollar à partir de maintenant. Après tout, beaucoup de choses ont déjà été intégrées dans le prix du billet vert : un possible atterrissage en douceur ainsi que des réductions ultérieures et progressives des taux d'intérêt. Que faudrait-il donc qu'il se passe pour qu'il grimpe encore plus haut ?

En ce qui concerne les entreprises britanniques, le bénéfice annuel de NatWest a augmenté, malgré un ralentissement au quatrième trimestre. L'investisseur immobilier Segro a augmenté sa distribution, tandis que le fabricant de régulateurs de puissance XP Power a émis un avertissement anticipé sur ses résultats pour 2024.

FTSE 100 : en hausse de 0,5 % à 7 635,83

Hang Seng : en hausse de 2,7 % à 16 367,99

Nikkei 225 : en hausse de 0,9% à 38 487,24

S&P/ASX 200 : + 0,7 % à 7 658,30

DJIA : clôture en hausse de 348,85 points, 0,9%, à 38 773,12

S&P 500 : clôture en hausse de 0,6% à 5 029,73

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,3% à 15 906,17

EUR : en hausse à 1,0768 USD (1,0759 USD)

GBP : hausse à 1,2601 USD (1,2581 USD)

USD : hausse à JPY150,15 (JPY150,11)

OR : en hausse à 2 006,11 USD l'once (1 999,98 USD)

PÉTROLE (Brent) : stable à 82,65 USD le baril (82,66 USD)

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

13:30 GMT Permis de construire américains

13:30 GMT PPI AMÉRICAIN

13:30 GMT Mise en chantier de logements aux Etats-Unis

15:00 GMT Indice du Michigan sur le moral des consommateurs américains

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni a largement dépassé les prévisions en janvier, selon les chiffres, dans une lecture encourageante d'une économie qui est tombée en récession à la fin de l'année dernière. Selon l'Office des statistiques nationales, les ventes au détail britanniques ont augmenté de 3,4 % en janvier, un renversement de situation par rapport à la baisse record de 3,3 % enregistrée en décembre par rapport à novembre. Le chiffre de décembre a été révisé à la baisse, passant d'une chute de 3,2 %. Selon FXStreet, le chiffre des ventes au détail de janvier devait afficher une croissance de 1,5 %, de sorte que le chiffre réel a nettement dépassé le consensus du marché. Le dernier chiffre a montré la plus forte hausse mensuelle depuis avril 2021, ramenant le volume des ventes au détail au niveau de novembre dernier. "Les volumes de ventes dans tous les sous-secteurs, à l'exception des magasins de vêtements, ont augmenté au cours du mois, les magasins d'alimentation tels que les supermarchés contribuant le plus à l'augmentation", a déclaré l'ONS. En glissement annuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,7 % en janvier, après une baisse de 2,4 % en décembre. La croissance annuelle a défié les attentes d'une baisse de 1,4%, selon FXStreet. Les données font suite aux chiffres de jeudi montrant que le Royaume-Uni est entré en récession au quatrième trimestre. Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a chuté de 0,3 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre, selon les chiffres de l'ONS. C'est pire que la baisse attendue de 0,1 %, selon le consensus cité par FXStreet. L'économie britannique avait déjà reculé de 0,1 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a subi une double défaite lors des élections partielles de Wellingborough et de Kingswood, le chef de l'opposition Keir Starmer saluant les résultats comme un signe que le public veut du changement. Ces deux revers vont aggraver les difficultés du Premier ministre, au lendemain de l'annonce officielle de l'entrée du Royaume-Uni en récession à la fin de l'année 2023, et signifient que les conservateurs ont subi plus de défaites lors d'élections partielles que lors de n'importe quelle autre législature depuis la Seconde Guerre mondiale. Les travaillistes ont renversé des majorités de 11 220 et 18 540 voix, infligeant au gouvernement ses neuvième et dixième défaites lors d'élections partielles de la législature actuelle et s'assurant le deuxième plus grand écart jamais enregistré par rapport aux conservateurs. Gen Kitchen a remporté Wellingborough avec 45,8 % des voix, tandis que Damien Egan a gagné Kingswood avec 44,9 % des voix. Les résultats ont donné un coup de pouce au parti travailliste après un revirement sur sa promesse de dépenser 28 milliards de livres sterling dans des projets écologiques et une querelle sur l'antisémitisme qui l'a forcé à abandonner son candidat pour une autre élection partielle à Rochdale dans deux semaines. Réagissant à ces victoires, M. Starmer a déclaré : "Ce sont des résultats fantastiques à Kingswood : "Ce sont des résultats fantastiques à Kingswood et Wellingborough qui montrent que les gens veulent du changement et sont prêts à faire confiance à un Parti travailliste changé pour l'apporter. Le vice-président du Parti conservateur, James Daly, a insisté sur le fait que, malgré les résultats "décevants", il n'y avait "pas d'amour" pour M. Starmer et a nié qu'il existait des preuves que les électeurs étaient passés directement des conservateurs au parti travailliste.

Le nouveau comité de frein de Stormont aura la possibilité d'évaluer l'impact de l'Irlande du Nord sur la réglementation si elle s'écarte des lois de l'UE et du Royaume-Uni. Les membres du Windsor Framework Democratic Scrutiny Committee ont été informés que leur travail consistera à évaluer les conséquences de l'application d'une nouvelle loi européenne ou d'une loi de remplacement en Irlande du Nord, ainsi que les ramifications potentielles de la non-application de cette loi. Dans le cadre des règles commerciales post-Brexit, certains aspects du droit de l'UE s'appliquent toujours en Irlande du Nord. Le cadre de Windsor du Royaume-Uni et de l'UE sur les accords commerciaux comprend une fonction de contrôle démocratique pour l'Assemblée de Stormont, conçue pour donner aux membres de l'assemblée législative d'Irlande du Nord une voix en ce qui concerne les changements proposés aux lois européennes. Le frein de Stormont est un mécanisme qui permet à un minimum de 30 députés de renvoyer une proposition de modification législative au gouvernement britannique. Le gouvernement évalue alors les changements proposés pour l'Irlande du Nord et peut finalement opposer son veto à leur application dans la région.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC initie Admiral avec 'sector perform' - objectif 2,600 pence

RBC attribue à Sabre Insurance la note " surperformance " - objectif 200 pence

Berenberg réduit l'objectif de cours de Close Brothers à 425 (1.100) pence - 'achat'.

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Le groupe NatWest a confirmé l'intérimaire Paul Thwaite au poste de directeur général permanent, tout en annonçant un bénéfice annuel supérieur au consensus. Thwaite a pris le poste par intérim l'année dernière après la démission d'Alison Rose en juillet. Le scandale de la fermeture du compte Coutts de Nigel Farage, homme politique partisan du Brexit, avait entraîné la démission d'Alison Rose à l'époque. Le prêteur a déclaré que son bénéfice avant impôts en 2023 s'élevait à 6,18 milliards de livres sterling, soit une hausse de 20 % par rapport aux 5,13 milliards de livres sterling en 2022. Il a dépassé le consensus de 5,97 milliards de livres sterling établi par la société. Le revenu total a augmenté de 12 %, passant de 13,16 milliards de livres sterling à 14,75 milliards de livres sterling, dépassant le consensus de 14,61 milliards de livres sterling. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 12 % pour atteindre 11,05 milliards de livres sterling, grâce à la hausse des taux d'intérêt. Pour le dernier trimestre, le revenu total a diminué de 4,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,57 milliards de livres sterling, mais il est supérieur au consensus de 3,39 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 1,26 milliard de livres sterling, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, mais supérieur aux prévisions de 1,03 milliard de livres sterling. NatWest a réalisé une marge d'intérêt bancaire nette de 3,04 % pour l'année, supérieure à sa dernière prévision de "plus de 3 %". Cette perspective avait été revue à la baisse par rapport à une prévision précédente d'environ 3,15 %. NatWest a déclaré un dividende final de 11,5 pence, en hausse de 15 % par rapport à 10,0 pence. Son dividende total pour l'année s'élève à 17,0 pence, soit une augmentation de 26 %. Pour 2024, elle prévoit un rendement des capitaux propres tangibles d'environ 12 %, en baisse par rapport aux 17,8 % de 2023. Elle s'attend à ce que ce chiffre atteigne "plus de 13 % en 2026". Elle s'attend à des revenus "hors éléments notables" de l'ordre de 13,0 à 13,5 milliards de livres sterling pour 2024, soit une baisse de 9,3 % par rapport aux 14,34 milliards de livres sterling de 2023.

Segro a déclaré avoir obtenu de bons résultats en 2023 et que "les marchés d'occupation sont restés favorables tout au long de l'année". L'investisseur immobilier a déclaré que cela s'est produit en dépit d'une "toile de fond macroéconomique plus faible". Sa perte avant impôts pour l'année s'est réduite à 263 millions de livres sterling, contre 1,97 milliard de livres sterling en 2022. Le bénéfice avant impôt ajusté a augmenté de 6,0 %, passant de 386 millions de livres sterling à 409 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 5,5 %, passant de 31,0 pence à 32,7 pence, dépassant ainsi le consensus de 32,2 pence. Ses actifs sous gestion ont diminué de 1,3 % pour atteindre 20,68 milliards de livres sterling, tandis que la valeur de son portefeuille a diminué de 4,0 % pour atteindre 17,76 milliards de livres sterling. La valeur nette d'inventaire IFRS par action de Segro a chuté de 5,5 % à 886 pence par action à la fin de 2023, contre 938 pence 12 mois plus tôt. "Segro a réalisé une solide performance opérationnelle en 2023, malgré un contexte macroéconomique plus faible. Les augmentations significatives des loyers sur le portefeuille permanent et notre programme de développement rentable ont entraîné une nouvelle croissance des bénéfices et des dividendes". Le directeur général David Sleath a déclaré. "L'année dernière, le resserrement des conditions monétaires a entraîné une légère baisse de la valeur des biens immobiliers en raison de leur rendement ; cependant, nous sommes rassurés par la croissance continue des loyers sur nos marchés. Les attentes du marché en matière de baisse des taux d'intérêt, si elles se maintiennent, constituent une toile de fond positive pour un redressement du sentiment du marché de l'investissement au cours de l'année." Segro a augmenté son dividende final de 4,9 % à 19,1 pence par action, ce qui donne un dividende annuel de 27,8 pence, en hausse de 5,7 %.

ENTREPRISES - FTSE 250

La banque géorgienne TBC Bank Group a enregistré une hausse de ses bénéfices annuels, grâce à l'augmentation des revenus nets d'intérêts. Le revenu d'exploitation total a augmenté de 15% pour atteindre 2,37 milliards de GEL, soit environ 713,8 millions de GBP, contre 2,07 milliards de GEL. Les revenus nets d'intérêts ont à eux seuls bondi de 27 % pour atteindre 1,64 milliard de GEL. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 7,0 %, passant de 1,25 milliard de GEL à 1,33 milliard de GEL. Elle a déclaré un dividende final de 4,67 GEL par action, en hausse de 58 % par rapport aux 2,95 GEL de l'année précédente, ce qui porte son versement annuel à 7,22 GEL, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

AUTRES ENTREPRISES

XP Power, un fabricant de contrôleurs de puissance, a averti que ses résultats pour 2024 seront "significativement inférieurs aux attentes du marché". La société basée à Singapour a déclaré qu'il y aurait un "manque à gagner" cette année. "Ceci est basé sur les récentes prises de commandes, la performance des revenus et les discussions avec les clients, en particulier dans les secteurs de la santé et de la technologie industrielle, qui confirment des conditions de demande et de déstockage inhabituelles et temporairement molles. Ces tendances à la baisse sont également apparues chez nos pairs directs de l'industrie", a ajouté le communiqué. "Au début de l'année 2024, nous avons constaté, comme prévu, la poursuite du ralentissement cyclique en cours dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs et nous continuons à nous attendre à ce que les conditions dans ce secteur s'améliorent au fur et à mesure que l'année progresse." XP Power a déclaré avoir constaté des "économies supplémentaires" qui peuvent être réalisées au cours du premier trimestre.

Plexus Holdings a déclaré avoir remporté un contrat d'une valeur de 1 million de livres sterling pour la fourniture de services dans le cadre de multiples activités d'obturation et d'abandon en mer du Nord. Plexus fournira à un client des équipements de tête de puits dans le "secteur néerlandais de la mer du Nord". Les travaux commenceront au deuxième trimestre de l'année et dureront neuf mois. Les travaux dans le domaine de l'obturation et de l'abandon pourraient s'intensifier, a déclaré le PDG de Plexus. "Le nombre de puits qui doivent être bouchés et abandonnés de manière permanente augmente rapidement, en particulier dans les sites offshore matures tels que la mer du Nord, où l'OEUK a indiqué que le déclassement représenterait 25 % des dépenses pétrolières et gazières en 2023, contre 12 % en 2022, et je pense que cette tendance va se poursuivre, ce qui est encourageant. Nous sommes donc ravis que la réputation de Plexus se renforce dans ce secteur et que notre gamme de clients s'élargisse", a expliqué le PDG Ben Van Bilderbeek.

