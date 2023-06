NatWest et l'Etat irlandais vendent 10% des parts de Permanent TSB

(Alliance News) - NatWest Group PLC a déclaré vendredi avoir vendu conjointement 54,6 millions d'actions du créancier Permanent TSB Holdings PLC, basé à Dublin, aux côtés du ministre irlandais des Finances, pour un prix de placement de 2,025 euros par action.

Le créancier basé à Édimbourg, en Écosse, a cédé 27,3 millions d'actions ordinaires de Permanent TSB, la cession globale représentant 10 % du capital social de la banque de Dublin. Les actionnaires recevront environ 55,2 millions d'euros chacun au titre du placement d'actions.

NatWest a déclaré que sa participation dans Permanent TSB serait ramenée de 90,9 millions d'actions à 63,6 millions d'actions, conservant ainsi une participation de 12 % dans la banque irlandaise.

Cette opération intervient après que NatWest a annoncé jeudi son intention de vendre une partie de sa participation dans Permanent TSB par le biais d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres.

En novembre, Permanent TSB a conclu un accord de coopération entre actionnaires avec NatWest et le ministre irlandais des finances, portant sur les actions détenues par le ministre, ainsi que sur l'émission d'actions au profit de RBS AA Holdings UK Ltd, une filiale à 100 % de NatWest. Permanent TSB a émis 90,9 millions d'actions de 50 centimes d'euro chacune en faveur de la filiale de NatWest, après avoir acquis environ 6,2 milliards d'euros de prêts et d'actifs dans l'unité irlandaise de NatWest, Ulster Bank.

Le règlement du placement aura lieu le 6 juin.

Alison Rose, directrice générale de NatWest, a déclaré : "Cette transaction représente un nouveau progrès dans le cadre de notre retrait progressif de la République d'Irlande.

Permanent TSB a pris acte vendredi de l'annonce de NatWest, et son directeur général, Eamonn Crowley, s'est exprimé en ces termes : "Nous nous félicitons de la décision du ministre des finances, M. Michael McGrath, et de NatWest de céder des actions de PTSB conformément aux termes d'un accord de coopération entre actionnaires. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la normalisation de la composition de notre actionnariat et dans la création de nouvelles liquidités pour les actions de la banque".

Les actions de NatWest sont restées stables à 263,40 pence chacune à Londres vendredi matin. Les actions permanentes de TSB étaient stables à 2,26 euros chacune.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

