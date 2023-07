(Alliance News) - NatWest Group PLC a annoncé lundi la nomination de Paul Thwaite au poste de directeur général, en remplacement d'Alison Rose qui a démissionné la semaine dernière dans le cadre du conflit entre la banque et Nigel Farage, l'homme politique du Brexit.

Le prêteur basé à Édimbourg, en Écosse, a déclaré que Thwaite servira une période initiale de 12 mois, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, à compter de mardi de la semaine dernière.

NatWest a déclaré que Thwaite a également été nommé PDG de NatWest Holdings Ltd, The Royal Bank of Scotland PLC et National Westminster Bank PLC, également avec effet à partir de mardi dernier.

M. Thwaite occupe un certain nombre de fonctions consultatives et non exécutives dans le domaine des services financiers, a indiqué NatWest. Il est membre du Whitehall Industry Group et du Business Finance Council du gouvernement britannique. Il a précédemment été directeur de Motability Operations Group PLC de septembre 2016 à mars 2021.

Mercredi dernier, à l'aube, l'ancienne PDG, Mme Rose, a démissionné de son poste après avoir admis être à l'origine d'un article inexact sur les finances de Nigel Farage.

Auparavant, Mme Rose avait déclaré avoir commis une "grave erreur de jugement" en discutant avec un journaliste de la BBC de la relation de M. Farage avec la banque privée Coutts, qui appartient au groupe NatWest.

Le président Howard Davies a d'abord déclaré que les membres du conseil d'administration avaient décidé que la directrice générale conservait leur "pleine confiance", mais sa position est devenue de plus en plus incertaine après que le chancelier et Downing Street aient exprimé de "sérieuses inquiétudes" quant à sa conduite.

Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée tard dans la nuit de mardi à mercredi afin de déterminer son avenir, et l'annonce de sa démission a été faite quelques heures plus tard.

Une semaine plus tôt, M. Farage a présenté des preuves, sous la forme d'un dossier de 40 pages, que son compte chez Coutts avait été fermé en partie parce que ses opinions politiques étaient en contradiction avec les valeurs de la banque.

Les preuves obtenues de la banque par le biais d'une demande de données contredisent un article de BBC News, qui affirmait initialement que la fermeture du compte n'était motivée que par des raisons commerciales, citant le fait que M. Farage n'avait pas satisfait à une exigence d'emprunt d'un million de livres sterling.

La BBC et son rédacteur en chef des affaires, Simon Jack, se sont excusés, déclarant que le reportage avait été basé sur des informations provenant d'une "source fiable et haut placée", mais qu'il s'était avéré incomplet et inexact.

Jeudi dernier, le patron de Coutts, Peter Flavel, a également démissionné immédiatement et devrait être remplacé par Mohammad Kamal Syed, qui dirige actuellement la gestion d'actifs de la banque, à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit trouvé.

Les actions de NatWest ont clôturé en baisse de 0,5 % à 244,30 pence chacune à Londres lundi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

