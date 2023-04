NatWest parle de son bilan et se met à la recherche d'un nouveau président

(Alliance News) - NatWest Group PLC a mis en garde mardi contre un environnement "difficile" à venir et a déclaré qu'il commencerait à chercher un nouveau président, Howard Davies approchant de son mandat de neuf ans.

Le président du conseil d'administration du créancier, Howard Davies, basé à Édimbourg, en Écosse, a déclaré que la banque avait construit un bilan "robuste et résilient" au cours de l'année 2022.

Lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise mardi, il a également noté certaines raisons d'un "optimisme prudent", mais a averti que l'environnement restera difficile pendant un certain temps utile.

Cela est dû à la pression exercée sur les budgets des ménages à mesure que les dépenses de consommation et les revenus réels se resserrent, a expliqué M. Davies.

Il a ajouté qu'il était peu probable que l'économie connaisse une croissance significative.

En outre, M. Davies a fait le point sur sa propre situation en tant que président. Il a déclaré que NatWest commencerait à chercher un nouveau président dans les mois à venir, et que la passation des pouvoirs devrait avoir lieu en juillet de l'année prochaine.

Il a déclaré : "Je m'approche du moment où je vais chercher un nouveau président dans les prochains mois : "J'approche du moment où j'aurai siégé huit ans au conseil d'administration. Il est donc opportun d'entamer la recherche de mon successeur en tant que président dans les mois à venir. Cela laissera le temps nécessaire à un processus de recherche rigoureux et à une passation de pouvoir ordonnée, qui devrait avoir lieu à un moment donné avant que je n'atteigne neuf ans de mandat en juillet 2024. C'est le maximum recommandé par le code britannique de gouvernance d'entreprise".

En février, NatWest a déclaré que le revenu total était de 13,16 milliards de livres sterling en 2022, soit 1,0 % de plus que les 13,02 milliards de livres sterling prévus et 26 % de plus que les 10,43 milliards de livres sterling de 2021.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 9,84 milliards de livres sterling, plus que les 9,83 milliards attendus, et 31% de plus que les 7,54 milliards de livres sterling en 2021.

Les actions étaient en baisse de 1,8 % à 269,25 pence chacune mardi matin à Londres.

