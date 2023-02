NatWest s'engage à ne plus accorder de prêts pour les nouveaux projets pétroliers et gaziers

(Alliance News) - NatWest Group PLC s'est engagée à réduire ses prêts aux entreprises pétrolières et gazières dans le cadre des nouvelles initiatives sur le changement climatique qui doivent être dévoilées la semaine prochaine.

La banque basée à Londres a déclaré qu'elle ne fournirait plus de prêts basés sur les réserves à de nouveaux clients dans le but de financer l'exploration, l'extraction et la production de pétrole et de gaz.

Le prêt basé sur les réserves est un type de financement spécifique utilisé par les entreprises pétrolières et gazières en amont.

Cette annonce intervient le jour même où un groupe d'investisseurs a écrit à cinq des plus grandes banques européennes, dont Barclays PLC, pour leur demander de cesser de prêter aux entreprises de combustibles fossiles.

Le groupe de jusqu'à 30 investisseurs, coordonné par le groupe d'investissement responsable ShareAction, a des actifs combinés de plus de 1,5 trillion USD.

La directrice générale de NatWest, Alison Rose, a déclaré qu'elle voulait envoyer un message très clair, à savoir que le créancier ne "laissait pas tomber la lutte contre le changement climatique".

Elle a déclaré : "Nous voulons nous assurer que notre capital est utilisé pour soutenir une transition tout en continuant à réduire le financement des émissions nocives. J'espère que cela envoie un signal fort indiquant que nous sommes sérieux dans notre volonté de mettre fin aux activités les plus nocives tout en finançant la transition."

La banque a également promis qu'à partir de 2026, elle ne renouvellerait pas, ne refinancerait pas et n'étendrait pas les prêts existants pour le pétrole et le gaz.

En outre, à partir de ce mois-ci, elle a promis de ne soutenir les entreprises pétrolières et gazières en amont que si la majorité de leurs actifs financés étaient basés au Royaume-Uni, et si elles déclaraient à NatWest les émissions globales des actifs qu'elles exploitaient avant la fin de 2023.

ShareAction a souligné dans ses lettres de vendredi que le financement direct de nouveaux champs pétroliers et gaziers n'était que la "pointe de l'iceberg".

L'arrêt du financement des entreprises existantes qui ont des plans d'expansion pétrolière et gazière serait une prochaine étape critique pour les grands créanciers, a-t-elle déclaré.

Le PDG Rose a révélé que NatWest publierait un plan de transition climatique la semaine prochaine, en même temps qu'elle dévoilera les chiffres de ses bénéfices annuels.

Le plan inspectera le portefeuille de prêts et d'investissements de la banque et démontrera comment elle prévoit de réduire de moitié l'impact climatique de son activité de financement.

Rose a déclaré : "Nous savons que dans certains domaines, nous pouvons agir nous-mêmes, mais dans d'autres, nous sommes dépendants de la politique du gouvernement.

"Ce partenariat vital entre les secteurs public et privé est la clé pour relever le défi de notre vie au rythme et à l'échelle. Nous nous concentrons sur l'élaboration de plans de transition au niveau sectoriel, en donnant la priorité aux secteurs dont les taux d'émission ou les valeurs d'exposition au bilan sont élevés."

Le directeur général a annoncé que NatWest s'était associé à la société de gestion immobilière Places for People, à British Gas Centrica PLC et à Schneider Electric SE pour travailler ensemble sur un projet pilote visant à augmenter rapidement la modernisation des maisons à travers le Royaume-Uni.

"L'ambition est de rénover des milliers de logements sociaux dans les années à venir grâce à une coalition de propriétaires à travers le pays", a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que la banque investirait beaucoup plus d'argent dans les prêts hypothécaires verts, qui offrent un financement moins cher aux emprunteurs désireux de lutter contre le changement climatique.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

Association de la presse : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd.