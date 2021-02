NatWest tombe dans le rouge en 2020 et se désengage d'Irlande

Londres (awp/afp) - La banque britannique NatWest annonce vendredi être tombée dans le rouge en 2020 du fait de provisions pour impayés face à la pandémie, et ajoute se désengager d'Irlande où ses performances financières étaient décevantes.

NatWest (ex-RBS), détenue à 62% par les pouvoirs publics, a subi une perte nette de 753 millions de livres (environ 943 millions de francs suisses) l'an dernier, selon un communiqué.

Comme ses concurrentes, la banque a dû faire face au choc économique de la pandémie avec le risque que ses clients, particuliers et entreprises, ne puissent plus rembourser leur crédit.

NatWest a au total passé dans ses comptes une charge de 3,2 milliards de livres pour tenir compte ce risque d'impayés, ce qui a fait plonger son résultat net dans le rouge.

Un an auparavant, la banque avait dégagé un bénéfice net de 3,1 milliards de livres.

Elle était pourtant revenue dans le vert au troisième trimestre à la faveur de la réouverture de l'économie, mais a dégagé à nouveaux des pertes de 109 millions de livres au quatrième trimestre face aux nouvelles restrictions pour contrer la propagation du virus.

"La banque a continué de croître dans des domaines comme les prêts immobiliers ou les prêts commerciaux et notre bilan financier reste solide avec des ratios de capitaux parmi les plus élevés au Royaume-Uni et en Europe", observe la directrice générale Alison Rose.

Elle ajoute même que la banque a l'intention de verser un dividende et de récompenser régulièrement ses actionnaires dans les années qui viennent.

Mais la banque souligne que les perspectives à court et moyen terme sont très incertaines, ce qui la conduit à faire des économies et à réduire son périmètre d'activité.

NatWest annonce vendredi son désengagement d'Irlande après une présence de plus d'un siècle dans le pays.

Cette sortie va passer par le démantèlement de sa filiale Ulster Bank dans le pays avec pour objectif d'avoir des pertes d'emplois "minimisées". La branche d'Ulster Bank en Irlande du Nord n'est elle par concernée.

NatWest explique qu'Ulster Bank n'a pas fait assez de progrès ces dernières années pour espérer une rentabilité satisfaisante à l'avenir.

Un protocole d'accord a été signé avec la banque irlandaise concurrente Allied Irish Banks afin que cette dernière rachète un portefeuille de prêts commerciaux de 4 milliards d'euros.

En outre, NatWest discute avec la banque TSB, filiale britannique de l'espagnol Banco Sabadell, pour lui céder certains actifs d'Ulster Bank dans la banque de détail et pour les PME.

afp/buc