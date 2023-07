NatWest Group plc est une banque relationnelle. La société est principalement engagée dans la fourniture d'une gamme de services bancaires et d'autres services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients commerciaux. Ses segments comprennent la banque de détail, la banque privée, la banque commerciale et institutionnelle, et les postes centraux et autres. Le secteur de la banque de détail s'adresse aux particuliers au Royaume-Uni et inclut les clients de l'Ulster Bank en Irlande du Nord. Le segment Private Banking sert les particuliers fortunés connectés au Royaume-Uni et leurs intérêts commerciaux. Le segment Commercial & Institutional comprend les activités de Commercial Banking, NatWest Markets et RBS International, afin de soutenir ses clients tout au long du cycle de vie non personnel, tant au niveau national qu'international. Son offre Markets aide ses clients à gérer les risques financiers dans différentes zones géographiques, tandis que son offre International fournit des services bancaires complets dans les îles Anglo-Normandes, l'île de Man, Gibraltar et le Luxembourg.

Secteur Banques