(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait s'échanger à la hausse dans les transactions du matin, avant que l'attention ne se porte jeudi après-midi sur le maintien attendu des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

Threadneedle Street devrait maintenir le taux bancaire à son plus haut niveau depuis 16 ans, soit 5,25 %, pour la septième réunion consécutive jeudi. La Banque d'Angleterre annoncera sa décision à la mi-journée. Contrairement à la prochaine réunion d'août, la décision de jeudi ne sera pas accompagnée d'un rapport de politique monétaire avec des projections économiques, ni d'une conférence de presse du gouverneur Andrew Bailey.

Pour ceux qui espèrent une baisse des taux cet été, le mois d'août, et non la réunion de juin de jeudi, est probablement le meilleur pari.

Pour la première fois depuis juillet 2021, l'inflation est revenue à son niveau cible, selon des chiffres publiés mercredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de croissance annuel des prix à la consommation est tombé à 2,0 % en mai, contre 2,3 % en avril. La lecture était en ligne avec le consensus cité par FXStreet.

"Il est important de noter que nous prévoyons que le vote du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre restera à 7-2 en faveur d'un statu quo, Dave Ramsden et Swati Dhingra votant à nouveau en faveur d'une baisse de taux de 25 points de base", ont commenté les analystes de Brown Brothers Harriman.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, il y a eu beaucoup de transactions. Sainsbury's a annoncé un accord pour transférer ses opérations bancaires de base à NatWest, Tate & Lyle a renforcé son offre par une acquisition, tandis qu'Energean a vendu des actifs en Égypte, en Italie et en Croatie. Alpha Financial Markets Consulting, société cotée sur l'AIM, a donné son accord pour un rachat.

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 8 221,81

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 18 303,83

Nikkei 225 : en hausse de 0,2 % à 38 633,02

S&P/ASX 200 : en légère baisse à 7 769,40

Les marchés financiers américains étaient fermés mercredi pour la fête du 19 juin.

EUR : en baisse à 1,0734 USD (1,0745 USD)

GBP : en baisse à 1,2705 USD (1,2723 USD)

USD : en hausse à 158,17 JPY (157,92 JPY)

OR : en hausse à 2 334,48 USD l'once (2 325,80 USD)

(Brent) : en baisse à 85,14 USD le baril (85,77 USD)

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

15:00 BST confiance des consommateurs de la zone euro

12:00 BST Décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

13:30 BST - Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis

Selon un institut de sondage, les conservateurs devraient tomber à leur "score le plus bas en près de 200 ans d'histoire du parti" lors des élections générales britanniques. YouGov a déclaré que sa dernière étude prévoyait que le Labour obtiendrait 425 sièges, les Tories 108, les Liberal Democrats 67, le SNP 20, Reform UK cinq, Plaid Cymru quatre et le Green Party deux. Ce scénario donnerait au leader travailliste Keir Starmer une majorité de 200 sièges, tandis que le leader de Reform UK, Nigel Farage, gagnerait "probablement" à Clacton. Plusieurs conservateurs très en vue, dont le chancelier Jeremy Hunt, perdraient si les projections se réalisaient dans les urnes le 4 juillet.

La démission d'Eamon Ryan en tant que leader du parti des Verts ne déstabilisera pas le gouvernement de coalition irlandais et ne modifiera pas le calendrier des prochaines élections générales, ont déclaré le taoiseach et le tanaiste. L'annonce par le ministre de l'environnement de son retrait du parti a suscité des spéculations sur la tenue d'élections générales anticipées. Cependant, Simon Harris, le taoiseach, a mis fin à ces spéculations en déclarant que la décision de M. Ryan ne modifiait pas les plans visant à ce que le gouvernement aille jusqu'au bout de son mandat. M. Ryan a fait cette annonce choc mardi, mais il restera en place jusqu'à ce que son parti élise son successeur.

Le taoiseach a déclaré que la réalisation d'une Irlande unie restait son aspiration politique, mais il a insisté sur le fait qu'il se concentrait actuellement sur la promotion d'une coopération pratique sur l'île. Mercredi, M. Harris a été interrogé sur les commentaires du week-end de son prédécesseur Leo Varadkar au sujet de l'unité. S'exprimant lors d'un événement sur l'avenir de l'Irlande à Belfast, M. Varadkar a exprimé l'espoir que le prochain gouvernement de Dublin travaille activement à la réalisation de l'unification et en fasse un "objectif politique". Il a ajouté que le gouvernement devrait également envisager d'utiliser son excédent budgétaire pour créer un fonds destiné à préparer les défis économiques de l'unité irlandaise.

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, s'est déclarée "extrêmement optimiste" à l'approche des élections générales au Royaume-Uni. Elle a indiqué que le parti espérait consolider sa force à Westminster, où il a obtenu sept députés lors des dernières élections générales en 2019, et poursuivre son développement. Le scrutin du 4 juillet intervient après des élections difficiles pour le Sinn Fein en République d'Irlande, qui espérait augmenter considérablement le nombre de ses conseillers, mais qui n'a obtenu que 21 sièges supplémentaires. Le Sinn Fein a augmenté le nombre de ses députés européens de un à deux, mais a perdu son député en place, Chris MacManus. S'exprimant lors du lancement du manifeste du parti dans l'ouest de Belfast, Mme McDonald a déclaré qu'elle était convaincue que le parti obtiendrait de très bons résultats.

Berenberg réduit le Groupe SSP à "hold" (acheter) - objectif de prix 180 (280) pence

----------

UBS ramène Ryanair à 'neutre' (acheter) - objectif de cours 20 (24) EUR

ENTREPRISES - FTSE 100

DS Smith a annoncé une baisse de ses bénéfices annuels, mais a qualifié ses résultats de "robustes" dans des conditions de marché difficiles. La société d'emballage a déclaré que le revenu de l'année au 30 avril a diminué de 17%, passant de 8,22 milliards de livres sterling à 6,82 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt de DS Smith a diminué de 24 %, passant de 661 millions de livres sterling à 503 millions de livres sterling. "Nous sommes heureux d'avoir réalisé une performance solide, malgré un environnement difficile, grâce à l'attention que nous portons à nos clients, à la qualité, au service et à l'innovation, ainsi qu'aux bénéfices de nos initiatives de productivité", a déclaré Miles Roberts, directeur général de DS Smith. DS Smith a maintenu son dividende final à 12 pence par action, ce qui donne un dividende annuel de 18 pence, également inchangé par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société a ajouté : "Les tendances positives des volumes d'emballage observées au second semestre de l'année dernière se sont poursuivies au cours de l'exercice actuel et nous restons concentrés sur les prix, l'efficacité opérationnelle et le contrôle rigoureux des coûts". En avril, DS Smith a accepté le rachat de la totalité des actions d'International Paper, ce qui valorise la société cotée au FTSE 100 à 5,8 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée. Peu après la conclusion de cet accord, Mondi s'est retiré de la course au rachat de DS Smith.

Sainsbury's a conclu un accord pour vendre ses activités bancaires de base au groupe NatWest. L'accord comprend les portefeuilles de prêts personnels, de cartes de crédit et de dépôts de détail de l'épicier, mais pas son pacte de revenus de commissions, y compris l'assurance, les guichets automatiques et l'argent de voyage. Argos Financial Services n'est pas non plus inclus dans l'opération et Sainsbury's a déclaré qu'elle ferait le point sur les projets de cette division "à une date ultérieure". Sainsbury's a indiqué qu'elle s'attendait à ce que sa branche bancaire lui restitue un excédent de capital d'au moins 250 millions de livres sterling une fois son retrait progressif achevé. Sainsbury's prévoit de restituer cette somme aux actionnaires. NatWest a déclaré qu'elle prévoyait d'acquérir 2,5 milliards de livres sterling d'actifs bruts de clients. "Dans le cadre de la transaction, NatWest Group prévoit également d'ajouter environ un million de comptes clients", a ajouté le prêteur. Il a également expliqué que Sainsbury's Bank versera à NatWest une contrepartie de 125 millions de livres sterling dans le cadre du transfert. Cette opération devrait avoir un impact de 20 points de base sur son ratio de fonds propres de base (common equity tier 1) à la fin de l'opération. Elle aura un effet positif sur le bénéfice par action et sur le rendement des capitaux propres tangibles à partir de la date d'achèvement de l'opération. En janvier, Sainsbury's avait annoncé un retrait progressif de ses activités bancaires de base. En février, son homologue Tesco a conclu un accord pour vendre à Barclays les activités de banque de détail de Tesco Bank.

----------

----------

Tate & Lyle a annoncé un accord pour l'acquisition de la société d'ingrédients naturels CP Kelco pour 1,8 milliard d'USD, dans le but de créer une "entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des solutions pour les spécialités alimentaires et les boissons". L'accord avec JM Huber Corp comprend une partie en espèces de 1,15 milliard d'USD financée par des facilités de crédit nouvelles et existantes et des ressources en espèces, ainsi que 645 millions d'USD provenant de l'émission de 75 millions de nouvelles actions de Tate & Lyle. Une contrepartie différée est prévue, pouvant aller jusqu'à 10 millions d'actions supplémentaires de Tate & Lyle, sous réserve de critères de performance basés sur le cours de l'action de la société FTSE 250. La société de produits industriels et de consommation Huber "deviendra un actionnaire à long terme" de Tate & Lyle, avec une participation de 16 % à l'issue de l'opération. Huber aura le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs de Tate & Lyle tant qu'elle détiendra une participation d'au moins 15 %. En outre, Tate & Lyle a annoncé qu'elle lancerait un rachat d'actions à hauteur de 215 millions de livres sterling, en reversant le produit de la vente d'une participation restante de 49,7 % dans Primient, tel qu'il avait été prévu précédemment.

Energean a annoncé qu'elle vendrait son portefeuille en Égypte, en Italie et en Croatie à une entité contrôlée par Carlyle International Energy Partners dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 945 millions de dollars. La société d'exploration et de production a déclaré que le produit de la vente sera suffisant pour rembourser une obligation d'entreprise de 450 millions d'USD et pour permettre le versement d'un dividende spécial de 200 millions d'USD. "Cette vente permet à Energean de rationaliser son portefeuille et de se concentrer sur sa stratégie de développement du gaz, soutenue par le champ Karish en Israël et la récente acquisition du champ Anchois au Maroc. Cette stratégie vise à maximiser la monétisation des actifs (par le biais d'un modèle de développement et d'exploitation), la génération de flux de trésorerie disponibles et le rendement pour les actionnaires", a expliqué Energean. "La transaction permet également d'optimiser le portefeuille en cédant des actifs en fin de vie, en supprimant plus de 60 % des obligations de déclassement du groupe et en améliorant la génération de flux de trésorerie disponibles à court et à moyen terme".

----------

----------

Alpha Financial Markets Consulting a soutenu un rachat de 626 millions de livres sterling par des fonds gérés par Bridgepoint Advisers. L'opération valorise chaque action Alpha Financial à 505 pence et l'accord fait suite à l'annonce faite mercredi par la société cotée à Londres qu'elle serait "disposée" à accepter une offre de cette taille si elle était faite. Ken Fry, président non exécutif d'Alpha FMC, a déclaré : "Bridgepoint est un investisseur très performant, qui a fait ses preuves dans le soutien d'entreprises de conseil spécialisées et d'équipes de gestion de grande qualité. Alpha FMC bénéficiera de leur expertise et de leur soutien pour la prochaine phase de son développement et de sa croissance, ce qui lui permettra d'accéder au capital et d'assurer la continuité pour ses clients et ses employés".

