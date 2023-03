La Chine facilite l'accès aux subventions pour les fabricants de puces afin d'aider à la reprise de l'industrie - FT

Les fabricants de puces tels que Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor et Huawei, ainsi que les fournisseurs d'équipements tels que Naura et Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China pourraient bénéficier de cette politique, a ajouté le rapport citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters avait rapporté en décembre que la Chine travaillait sur un programme de soutien de plus de 1 000 milliards de yuans (145,34 milliards de dollars) pour son industrie des semi-conducteurs, dans un contexte de durcissement des restrictions américaines visant à ralentir ses avancées technologiques.

Les entreprises sélectionnées auront accès à des fonds publics supplémentaires sans avoir à atteindre les objectifs de performance précédemment requis, selon le rapport, qui ajoute qu'elles seront également autorisées à jouer un rôle plus important dans les projets de recherche parrainés par l'État.

(1 $ = 6,8803 yuans chinois renminbi)