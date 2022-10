Les actions des fabricants chinois de puces s'effondrent après la publication par les États-Unis de nouvelles règles d'exportation

Les actions des sociétés chinoises de semi-conducteurs se sont effondrées lundi, suite à la dernière mesure de répression américaine contre l'industrie chinoise des puces électroniques visant à ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

L'administration Biden a publié vendredi un vaste ensemble de contrôles des exportations, dont une mesure visant à couper la Chine de certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Un indice mesurant les entreprises chinoises de semi-conducteurs a chuté d'environ 5 %, et le conseil STAR Market de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de près de 3 % dans les échanges matinaux.

Ce train de mesures pourrait constituer le plus grand changement de la politique américaine en matière d'expédition de technologies vers la Chine depuis les années 1990. Si elles sont efficaces, elles pourraient entraver l'industrie chinoise de la fabrication de puces en forçant les entreprises américaines et étrangères qui utilisent la technologie américaine à cesser de soutenir certaines des principales usines et concepteurs de puces de Chine.

La société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a chuté de près de 5 %, NAURA Technology Group Co a dégringolé de 10 % à la limite quotidienne, et Hua Hong Semiconductor Ltd a plongé d'environ 9 % à 0154 GMT. (Reportage de Jason Xue et Josh Horwitz ; Montage de Muralikumar Anantharaman)