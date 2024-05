Le conseil d'administration de Navarre Minerals Limited a annoncé la nomination de Richard Taylor en tant qu'administrateur non exécutif. M. Taylor occupe depuis plus de 15 ans des postes de direction dans le secteur des ressources naturelles. Il est actuellement PDG et directeur exécutif de Premier1 Lithium, avant d'être PDG de Terramin Australia Ltd. et d'occuper des postes de direction chez Mineral Deposits Limited, PanAust, MMG Ltd. et Oxiana Ltd. dans les domaines du développement commercial, de la stratégie et de la gouvernance.

M. Taylor est un juriste qualifié. Il est titulaire d'un MBA de l'université de Cambridge et d'une maîtrise en droit de l'ANU.