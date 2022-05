La candidate au poste de ministre en Corée du Sud s'oppose aux "problèmes" posés par les redevances de réseau sur Google et Netflix

Données financières KRW USD EUR CA 2022 8 270 Mrd 6,52 Mrd 6,20 Mrd Résultat net 2022 1 481 Mrd 1,17 Mrd 1,11 Mrd Tréso. nette 2022 252 Mrd 0,20 Mrd 0,19 Mrd PER 2022 30,8x Rendement 2022 0,19% Capitalisation 41 953 Mrd 33 059 M 31 466 M VE / CA 2022 5,04x VE / CA 2023 4,13x Nbr Employés 4 315 Flottant 90,8% Graphique NAVER CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NAVER CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 281 000,00 KRW Objectif de cours Moyen 433 346,15 KRW Ecart / Objectif Moyen 54,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Soo-Yeon Choi President, Chief Executive Officer & Director Nam-Sun Kim Chief Financial Officer Hae-Jin Lee Global Investment Officer Ui-Jong Cheong Independent Director In-Moo Lee Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NAVER CORPORATION -25.76% 33 059 ALPHABET INC. -19.52% 1 508 193 BAIDU, INC. -14.07% 42 906 Z HOLDINGS CORPORATION -22.89% 29 709 YANDEX N.V. -68.69% 6 798 LASTMINUTE.COM N.V. -3.08% 427