Le géant sud-coréen de l'internet Naver a dévoilé jeudi son propre outil d'intelligence artificielle générative (IA), rejoignant ainsi la frénésie autour de cette nouvelle technologie initiée par le chatbot ChatGPT d'OpenAI à la fin de l'année dernière.

Malgré le battage médiatique autour de cette technologie en plein essor et les milliards de dollars d'investissement, la plupart des entreprises et des développeurs n'ont pas encore réussi à rentabiliser cette technologie.

Naver a déclaré que son produit d'IA, appelé HyperCLOVA X, fournira aux utilisateurs des recherches génératives basées sur l'IA, ainsi que de nouveaux services personnalisés pour les entreprises clientes.

HyperCLOVA X comprend une série d'outils, dont l'application de chatbot CLOVA X visant à améliorer la recherche sur le web, les achats en ligne et les services de navigation, ainsi qu'une fonction d'IA générative, Cue, qui peut être intégrée à son moteur de recherche.

Naver lancera des services bêta pour CLOVA X à partir de jeudi, et pour Cue en septembre, selon l'entreprise.

Naver a déclaré qu'elle développait conjointement avec Samsung Electronics de nouvelles solutions de puces qui seront plus petites et plus efficaces pour soutenir le développement de sa technologie d'IA.

La société prévoit d'ouvrir un nouveau centre de données pour les services HyperCLOVA X en novembre, a déclaré Naver jeudi.

"Nous sommes prêts à faire face à une nouvelle transformation appelée IA générative", a déclaré le directeur général de Naver, Choi Soo-yeon, dans un communiqué.

Bien qu'il soit derrière des leaders tels que OpenAI, soutenu par Microsoft, et Google, d'Alphabet, Naver et ses rivaux nationaux cherchent à exploiter des marchés de niche qui n'ont pas encore été abordés par les géants américains et chinois de la technologie.

Naver cherche à développer des applications d'IA localisées pour les pays politiquement sensibles du Moyen-Orient, ainsi que pour les pays et régions non anglophones, tels que le Japon et l'Asie du Sud-Est.