Naver Corp est une société basée en Corée dont la principale activité est la fourniture de services Internet. La société fournit des services de plate-forme commerciale tels que la recherche générale et la recherche d'achats, entre autres. La société exploite des plates-formes telles que LINE et SNOW, entre autres. La société fournit des services de publicité tels que la publicité générale, la publicité pour les achats, la publicité par bande, la publicité vidéo Naver TV. L'entreprise exploite des plates-formes de technologie de l'information (TI) telles que Naver Pay, Cloud, Lineworks et IT Services, entre autres. La société fournit des services de contenu tels que les webtoons, la musique et V Live, entre autres.

