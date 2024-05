Le groupe sud-coréen Naver a déclaré vendredi qu'il explorait diverses options, y compris la vente potentielle de sa participation dans la société qui contrôle LY Corp, qui exploite l'application de messagerie populaire Line.

Dans un communiqué, Naver, qui détient une participation égale à celle de SoftBank dans une coentreprise qui contrôle LY Corp, s'est excusé pour la récente faille de sécurité qui a conduit le gouvernement japonais à émettre une directive administrative.

"Naver continuera à donner la priorité aux actionnaires de Naver et à l'augmentation de la valeur de l'entreprise de Naver et de LINE Yahoo en tant que son principal actionnaire et partenaire, alors que nous prenons des décisions importantes", a déclaré la société dans un communiqué.

"En ce qui concerne la question en cause, nous négocions avec SoftBank en toute bonne foi et sommes ouverts à toutes les possibilités, y compris la vente de notre participation, afin d'obtenir le meilleur résultat pour l'entreprise", a déclaré Naver.

LY Corp a admis en novembre de l'année dernière qu'un tiers avait accédé sans autorisation à ses systèmes via le système en nuage de Naver. Cela a conduit à la fuite des données personnelles de plus de 300 000 utilisateurs de Line et d'autres personnes.

Bien que les directives du ministère japonais des affaires intérieures et des communications concernant la fuite de données ne mentionnent pas explicitement une vente, elles demandent à LY Corp de "réexaminer la relation lorsque la société externalisée a un degré important de contrôle du capital", en référence à Naver.

Depuis la décision du gouvernement japonais, Naver et le gouvernement sud-coréen ont fait l'objet de critiques internes pour ne pas avoir adopté une position plus proactive afin de protéger les intérêts de Naver dans LY Corp.

LY Corp a déclaré sur son site web que plus de 95 millions d'utilisateurs actifs mensuels utilisaient Line au Japon en mars de l'année dernière, et qu'elle comptait 83 millions d'utilisateurs supplémentaires en Thaïlande, à Taïwan et en Indonésie. Line a été lancé en 2011. (Reportage de Jack Kim, édition d'Ed Davies)