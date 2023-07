NAVIENT CORPORATION : Citigroup maintient son opinion neutre

Navient Corporation fournit des solutions technologiques de financement de l'éducation et de traitement des affaires. Ses services axés sur les clients et les données produisent des résultats pour les clients des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'administration. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Federal Education Loans (prêts éducatifs fédéraux), Consumer Lending (prêts à la consommation) et Business Processing (traitement des affaires). Dans le segment des Federal Education Loans, elle détient des prêts du Federal Family Education Loan Program et assure la gestion de ce portefeuille. Dans le segment des prêts à la consommation, elle est propriétaire de prêts à l'éducation privée en cours d'études et de prêts de refinancement et en assure la gestion. Dans le segment Business Processing, elle fournit des solutions de traitement des affaires, telles que des services de centre de contact omnicanal, le traitement des flux de travail et l'optimisation du cycle de revenus. Elle propose ses solutions aux agences fédérales, aux gouvernements des États, aux autorités de péage et de stationnement, ainsi qu'à d'autres clients du secteur public. Ses clients comprennent des hôpitaux, des systèmes hospitaliers, des centres médicaux, des groupes de médecins, d'autres prestataires de soins de santé et des services de santé publique.