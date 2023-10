Navin Fluorine International Limited est une société basée en Inde qui se concentre principalement sur la chimie du fluor, produisant des gaz de réfrigération, des fluorures inorganiques et des organofluorés spécialisés. La société exerce ses activités dans le secteur de la chimie. Elle a deux segments géographiques basés sur la localisation de ses clients, qui comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Elle fabrique des produits chimiques fluorés spécialisés, notamment de la cryolithe synthétique, des gaz fluorocarbonés, de l'acide fluorhydrique et d'autres produits chimiques fluorés. Elle propose des services de recherche et de fabrication sous contrat. La société dispose de capacités de production d'acide fluorhydrique anhydre et d'acide fluorhydrique dilué en Inde, avec un portefeuille multi-produits. Elle dessert des industries telles que l'acier inoxydable, le verre, le pétrole et le gaz, les abrasifs, les produits électroniques et les sciences de la vie et des cultures, entre autres. Les installations de production de la société sont situées à Surat dans le Gujarat et à Dewas dans le Madhya Pradesh.

Secteur Chimie de spécialité