IC Bus a présenté la nouvelle génération de bus scolaires. Conçue autour de trois principes directeurs : favoriser un avenir sain, être à la pointe de la sécurité et de la technologie, et offrir des solutions. En ce qui concerne la prochaine génération, la toute nouvelle série CE d'IC Bus contribue à accélérer l'impact de la mobilité durable grâce à la disponibilité d'options de groupes motopropulseurs diesel et électriques.

Les perspectives de la prochaine génération incluent l'éducation dans les quartiers sur les impacts environnementaux et sécuritaires de l'utilisation des bus scolaires pour le transport. L'objectif d'IC Bus est d'assurer la tranquillité d'esprit des districts scolaires qui peuvent s'aligner sur une marque axée sur le bien-être de la communauté. La nouvelle génération d'IC Bus est motivée par une sécurité accrue pour les conducteurs et les élèves, une efficacité opérationnelle améliorée et des coûts d'exploitation réduits.

S'appuyant sur les commentaires des clients et l'expérience de l'industrie, la toute nouvelle série CE incorpore des mises à jour qui mettent l'accent sur des spécifications de sécurité améliorées et des options de fonctionnalité innovantes. Une multitude de systèmes d'aide à la conduite intégrés, des améliorations de conception axées sur la sécurité, des systèmes télématiques installés en usine et des améliorations du confort du conducteur s'ajoutent aux options de la marque. Navistar exploite les partenariats et les ressources du groupe TRATON pour accélérer les progrès dans les technologies qui anticipent et aident à gérer les demandes à venir.

Cela a permis d'accélérer les progrès des systèmes et des technologies pour mieux répondre aux besoins des clients. Grâce au développement d'outils proactifs et prédictifs, d'analyses et de la connectivité des véhicules, IC Bus s'est efforcé de réduire les temps d'arrêt non planifiés et d'améliorer la ponctualité. Ces outils proactifs permettent de planifier des rendez-vous de service, d'obtenir des mises à jour quotidiennes et des communications électroniques par le biais du portail IC Bus 360, et de contrôler l'historique des charges et les données relatives à l'efficacité des véhicules.