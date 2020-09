Navistar : perte nette ajustée au 3e trimestre

09/09/2020 | 13:23

Le constructeur de poids-lourds Navistar publie une perte nette ajustée de huit millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, contre un bénéfice de 147 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté en baisse de 61% à 104 millions.



Le groupe basé en Illinois a vu ses revenus chuter de 45% à moins de 1,7 milliard de dollars, sous l'impact de la crise de la Covid-19 et avec une base de comparaison défavorable par rapport à des résultats 'proches du pic du cycle sectoriel' un an auparavant.



Navistar indique par ailleurs faire des progrès dans la construction d'un site de production à San Antonio, qui sera capable de construire à la fois des véhicules diesel et des véhicules 100% électriques, usine dont l'ouverture est prévue au printemps 2022.



