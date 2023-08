Navitas Semiconductor Corporation conçoit, développe et commercialise des circuits intégrés (CI) de puissance en nitrure de gallium (GaN) utilisés pour la conversion et la charge de l'énergie. Les alimentations incorporant ses produits sont utilisées dans une gamme de produits électroniques, notamment les téléphones mobiles, l'électronique grand public, les centres de données, les onduleurs solaires et les véhicules électriques. Navitas propose un portefeuille de circuits intégrés de puissance GaN qui optimisent la fourniture d'énergie et réduisent l'empreinte carbone. Ses circuits intégrés GaN sont développés pour des applications à haute fréquence et à commutation douce et sont conçus pour exploiter les avantages matériels du GaN tout en intégrant des fonctions de détection, de protection et de fiabilité. Ses puces présentent une intégration monolithique de transistors à effet de champ (FET), de commande et de logique, un bloc de construction de groupe motopropulseur à haute performance qui permet aux concepteurs de créer les convertisseurs de puissance. La société exerce ses activités aux États-Unis, en Irlande, à Hong Kong, en Chine, à Taïwan et aux Philippines, et en Irlande.