NAVYA : A suivre aujourd'hui

Navya a essuyé une perte nette de 11,3 millions d’euros au premier semestre contre -13,8 millions d’euros, un an auparavant. La perte opérationnelle a suivi la même route, passant de -13,18 millions à -10,77 millions. Les dépenses de ventes et marketing et les frais généraux et administratifs, ont baissé respectivement de 32% et 35%. Cette maîtrise résulte de la volonté de Navya de focaliser ses dépenses en R&D qui ont augmenté de 13% au cours de la période.Investir dans le développement de sa technologie est sa priorité stratégique afin de devenir l'acteur de référence dans la fourniture de systèmes de conduite autonome à destination des véhicules spécialisés sur le premier et le dernier kilomètre.Le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes de conduite autonome a chuté de 23% à 4,7 millions d'euros, la crise sanitaire ayant occasionné certains reports de projets d'expérimentations, principalement pour des raisons opérationnelles (impossibilité pratique de mettre en oeuvre les projets).Le groupe revendique une base installée de près de 170 navettes Autonom Shuttle, en croissance de 26%.Au cours du semestre écoulé, la consommation de cash a fortement diminué pour atteindre 4,7 millions d'euros, un repli de 68%. Au 30 juin 2020, la société disposait ainsi d'une trésorerie de 23,3 millions. Enfin début septembre, Navya a annoncé l'obtention d'un Prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 4,5 millions d'euros. Avec l'obtention de ce financement non dilutif, la trésorerie disponible s'élevait à 27,4 millions au 31 août 2020.Etienne Hermite, Président du Directoire a déclaré : " Le premier semestre 2020 a été marqué par la crise du COVID-19. De nombreuses expérimentations ont été interrompues partout dans le monde pendant quelques semaines. Elles ont pu généralement reprendre sans difficulté une fois les confinements levés. "