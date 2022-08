NAVYA : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lancement d'un projet pilote de navette autonome NAVYA à White Bear Lake aux Etats-Unis Villeurbanne, France, le 05 août 2022 - 19h CEST - NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce un nouveau partenariat aux Etats Unis avec le Minnesota Department of Transportation (MnDOT), AECOM, et la ville de White Bear Lake, MN, pour le déploiement d'une navette Navya Autonom® Arma. Ce projet pilote d'une durée d'un an permettra d'offrir une nouvelle possibilité de transport dans la communauté de White Bear Lake. La navette desservira un trajet de 2,5 km reliant plusieurs établissements résidentiels au centre pour la jeunesse (YMCA) ainsi qu'aux quartiers PAI, The Boulders et Willow Wood Apartments. Les membres et les partenaires de la communauté ont nommé la navette « Bear Tracks » car elle permet de créer une toute nouvelle desserte sur une zone qui jusque-là ne bénéficiait pas de solution de transport partagé. La navette autonome Navya Arma, 100% électrique, est équipée de nombreux capteurs tels que les Lidars 2D et 3D, le GPS et l'odométrie pour déterminer son emplacement sur l'itinéraire, ainsi que pour détecter et observer tout obstacle, piéton ou véhicule. La navette étant totalement autonome, elle n'a ni volant ni pédales mais bénéfice de la présence d'un opérateur de sécurité pouvant intervenir manuellement et apporter un service aux passagers. Cette navette « Bear Track » est par ailleurs équipée d'une rampe de mobilité répondant aux normes de l'Americans with Disabilities Act (DCA). Elle circulera du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et son accès sera gratuit pour le public. AECOM sera le maître d'œuvre de Bear Tracks, MnDOT assurera le financement du projet et Newtrax Transportation fournira les opérateurs qui seront formés par Navya. Le projet s'intègre dans le plan stratégique des véhicules connectés et automatisés (CAV) du MnDOT, favorisant notamment une mobilité accrue pour les personnes handicapées, de meilleures options de déplacement pour les communautés de personnes âgées et une plus grande sensibilisation du public aux technologies des véhicules automatisés. Un aspect unique du projet est un partenariat académique avec White Bear Lake High School et l'Université du Minnesota pour offrir aux étudiants une première expérience avec les véhicules connectés et automatisés ainsi qu'une aide au développement de l'emploi. Parmi les autres partenaires clés participants figurent le comté de Ramsey, Newtrax, des écoles de la région de White Bear Lake, le centre d'excellence des transports de l'État du Minnesota ainsi que la chambre de commerce de la région de White Bear. Un site Web sera lancé cet été avec des informations sur le véhicule, l'itinéraire et recensera toutes les opportunités de voir la navette : www.beartrackswbl.org Chez MnDOT, nous apprécions les opportunités de collaboration avec les communautés locales et des entreprises comme Navya, Inc. pour renforcer les partenariats », a déclaré la commissaire du MnDOT, Nancy Daubenberger . « Les navettes autonomes Bear Tracks offrent des options de transport sécuritaires aux membres de la communauté de White Bear Lake, en particulier certains de nos résidents les plus vulnérables. Le projet de démonstration fournit également des informations inestimables qui peuvent faire avancer le Minnesota dans son objectif de transport sûr et équitable pour tous dans notre État. »

Daryl Taavola, vice-président de U.S. West Transportation d'AECOM : « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à MnDOT et White Bear Lake pour lancer ce projet révolutionnaire, qui non seulement fait progresser les technologies d'automatisation émergentes, mais intègre de manière unique l'accessibilité et l'équité des transports en commun comme objectif principal. Ce projet pilote servira d'exemple concret pour aider le public à comprendre et à interagir avec les avantages de ces véhicules tout en offrant à la communauté une option de transport gratuite, sûre et durable. » Le maire de White Bear Lake : « Nous sommes vraiment ravis d'exposer notre communauté à la technologie des véhicules autonomes et de démontrer comment ils peuvent s'intégrer dans une petite communauté urbaine typique. Nous croyons que les véhicules autonomes peuvent être l'avenir de la mobilité pour ceux qui en ont besoin, et nous prévoyons de montrer l'efficacité de ces technologies avec ce projet. Nous espérons que tous les résidents de WBL qui n'ont jamais expérimenté la technologie de conduite autonome viennent découvrir cette nouvelle option de transport sûre et durable » Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Nous sommes ravis de travailler avec MnDOT, AECOM et la ville de White Bear Lake sur leur premier projet de navette autonome dans la région. Ensemble, nous allons apporter une solution de mobilité à de nombreux résidents qui, jusque- là, ne disposaient d'aucune possibilité de transport partagé. Nos navettes sont des exemples de technologies mais aussi des réponses concrètes à des besoins de mobilité pour relier les gens entre eux et leur permettre d'accéder facilement à de nombreux services et activités. Ce cas d'usage dans le Minnesota va également, tout-au-long de cette année pilote, nous fournir des données supplémentaires sur le fonctionnement de la navette dans des conditions météorologiques très variables. » A propos de MnDOT La mission du ministère des Transports du Minnesota est de planifier, construire, exploiter et entretenir un système de transport multimodal sûr, accessible, efficace et fiable qui relie les gens aux destinations et aux marchés dans tout l'État, à l'échelle régionale et dans le monde entier. Plus d'informations : www. https://www.dot.state.mn.us/index.html A propos d'AECOM AECOM est une société de conseil en infrastructure, offrant des services professionnels tout au long du cycle de vie du projet - de la planification, la conception et l'ingénierie à la gestion du programme et de la construction. Sur des projets couvrant les transports, les bâtiments, l'eau, les nouvelles énergies et l'environnement, nos clients publics et privés nous font confiance pour résoudre leurs défis les plus complexes. Nos équipes sont animées par un objectif commun de créer un monde meilleur grâce à notre expertise technique et notre innovation inégalées, une culture d'équité, de diversité et d'inclusion, et un engagement envers les priorités environnementales, sociales et de gouvernance. AECOM est une entreprise figurant au Fortune 500 et son activité de services professionnels a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021. Découvrez comment nous offrons un héritage durable pour les générations à venir sur aecom.com et @AECOM. https://aecom.com