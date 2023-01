NAVYA : Montage des deux premiers Bluebus Autonom® sur la ligne de production du site de Bolloré à Quimper

COMMUNIQUE DE PRESSE Montage des deux premiers Bluebus Autonom® sur la ligne de production du site de Bolloré à Quimper Villeurbanne, France, le 5 janvier 2023 - 7h30 CEST - NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, et son partenaire industriel Bluebus, faisant parti du groupe Bolloré, ont finalisé la robotisation et l'automatisation de deux véhicules Bluebus Autonom® et ont réalisé avec succès tous les tests de mise en service. Les véhicules, opérationnels pour la conduite autonome de niveau 4, vont à présent entamer leur phase de roulage sur piste d'essai. Cette nouvelle étape marque l'aboutissement d'une parfaite collaboration entre les équipes Navya et Bluebus pour automatiser un véhicule existant produit en série. Les deux équipes ont su démontrer leur capacité à réaliser ensemble une tête de série industrielle dans un temps de mise en œuvre très court. Cette étape s'inscrit dans le cadre du projet EFIBA (Emergence Filière Industrielle Bus Autonome) du programme France Relance. Après seulement un mois de montage, les équipes de Bluebus et Navya ont pu assembler et intégrer la plateforme robotisée du Bluebus l'ensemble des technologies Navya dans une perspective de montage en série. Les composants technologiques de Navya intégrés dans le Bluebus Autonom® comprennent notamment le set de capteurs Navya Pack® et les briques logicielles Navya Drive® et Navya Operate®. La conception d'ensemble repose sur une interaction entre les composants Navya et le pilotage du véhicule robotisé (freinage, accélération, direction) développé par Bluebus. Le Bluebus Autonom® est le premier véhicule à atteindre le niveau 4 d'automatisation grâce à une conception inter-système au meilleur niveau de l'état de l'art automotive, et dispose des concepts de sécurité indispensables au déploiement de la mobilité autonome sans opérateur à bord. Le Bluebus Autonom®, piloté par le système autonome Navya, sera produit en série dans l'usine de Quimper de Bluebus sur une ligne de production dédiée aux véhicules autonomes dans le respect des méthodes industrielles de Bluebus et avec de fortes attentes sur l'efficience technique et économique du véhicule. Ce projet réussi confirme la capacité de Navya à savoir transposer sa technologie et ses systèmes de mobilité autonome à toute plateforme existante produite en série, en partenariat avec des acteurs industriels rompus aux exigences de l'industrie automobile. Olivier Le Cornec, Directeur R&D et Technologies de Navya : « Le montage de ces deux véhicules en ligne de production concrétise le travail que nous avons engagé sur l'industrialisation de nos solutions. Après quelques semaines d'intégration de nos systèmes de conduite autonome par nos équipes sur les lignes d'assemblage de Bluebus à Quimper, nous avons su démontrer le parfait fonctionnement des inter systèmes entre la plateforme Bluebus et les systèmes de conduite autonome Navya. Nos premiers roulages sur le site de Quimper nous permettent d'être confiants pour atteindre rapidement nos objectifs de roulage sur piste d'essai. »

Richard Bouveret, CEO Bluebus : « La finalisation de ces deux prototypes industriels entièrement automatisés est une grande réussite pour Bluebus et Navya et je tiens à remercier toutes nos équipes impliquées dans ce projet d'avenir. Nous sommes impatients de produire le Bluebus Autonom® en série dans notre usine de Quimper pour diversifier notre portefeuille produit et contribuer à une mobilité innovante adaptée aux besoins des villes et des usagers. Les bluebus sont également équipés de batteries « tout-solide » de Blue Solutions, totalisant une énergie embarquée de 126 kWh. Il s'agit de la seule technologie tout-solide exploitée de manière industrielle au monde. » Les Bluebus ont facilement pu s'adapter aux besoins d'un bus autonome rendant ainsi la plateforme exploitable aussi bien en version manuelle qu'en version autonome : les prototypes que nous avons développés pourront également permettre de construire des bus retrofittables avec les technologies de mobilité autonome. De plus, les derniers tests d'autonomie sur le Bluebus 6m conduits par l'UTAC, leader sur le marché des essais et de l'homologation des véhicules, ont validé une autonomie record de 280km* démontrant la capacité et la fiabilité de notre nouveau bus pour répondre aux besoins actuels et futurs du transport urbain. Les deux Bluebus Autonom® ont été robotisés par les équipes Bluebus et autonomisés par les équipes Navya dans les usines de Bluebus à Quimper. Projet réalisé en partenariat avec Navya, Bluebus, Keolis et Plastic Omnium dans le cadre du projet EFIBA soutenu par France Relance. *Autonomie validée selon le cycle normé e-SORT - electric Standardised On-Road Test cycles - (Link) A propos de Bluebus Créée en 2007 à Ergué-Gabéric (Bretagne), la société Bluebus, entité du Groupe Bolloré, est un constructeur français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Ces bus sont équipés de batteries tout-solide produites par Blue Solutions. Les sites de production Bluebus et Blue Solutions sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et labellisés Origine France Garantie. La gamme Bluebus offre une technologie zéro-émission et une solution silencieuse répondant à la demande des collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable. Aujourd'hui, plus de 450 bus électriques Bluebus sont en exploitation dans le monde.