NAVYA : Notice of meeting leaflet (only in French)

Délégation de compétence au Directoire d'émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Directoire d'émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Limitations globales des émissions effectuées en vertu de certaines délégations objets des résolutions ci-avant ; Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ; Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ; Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; Pouvoirs pour formalités.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion établi par le Directoire et sur les comptes annuels, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte nette comptable de (20 958 620,81) euros ;

approuve, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élève à 2 056 , ainsi que l'impôt correspondant, qui s'élève à 545 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire sur la situation et l'activité du Groupe durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021

approuve les comptes consolidés dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte nette comptable de (23 630 980) euros ;

TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

après avoir constaté que le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 fait ressortir une perte nette comptable de (20 958 620,81) euros,

décide cette perte nette comptable de (20 958 620,81) euros en totalité au compte "Report à nouveau", s'élevant ainsi à (20 958 620,81) euros.

Décide en outre d'affecter la somme de (18 484 714,07) sur le compte « Primes d'émission » ouvert au passif du bilan, dont le montant se trouvera ainsi ramené de 19 484 714,07euros à 1 000 000 euros ; le montant du compte « Report à nouveau » se trouvera ainsi porté à (2 473 906,74) euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

QUATRIÈME RÉSOLUTION (Non-quitus au Président du Directoire du 1er janvier au 25 juin 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

ne donne pas quitus à Monsieur Etienne Hermite, Président du Directoire du 1er janvier au 25 juin 2021.