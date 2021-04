NAVYA : et REE Automotive ont signé un accord de collaboration

Données financières EUR USD CA 2020 11,0 M 13,3 M - Résultat net 2020 -18,9 M -22,8 M - Dette nette 2020 14,8 M 17,9 M - PER 2020 -4,03x Rendement 2020 - Capitalisation 92,7 M 111 M - VE / CA 2020 9,77x VE / CA 2021 8,53x Nbr Employés 280 Flottant 73,3% Graphique NAVYA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NAVYA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne VENDRE Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 2,30 € Dernier Cours de Cloture 2,62 € Ecart / Objectif Haut -12,2% Ecart / Objectif Moyen -12,2% Ecart / Objectif Bas -12,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jérôme Rigaud Chief Executive Officer Étienne Hermite Chairman-Management Board Benoît Jacheet Chief Financial Officer Charles Beigbeder Chairman-Supervisory Board Olivier Le Cornec Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NAVYA -32.65% 111 TESLA, INC. 1.27% 710 080 NIO INC. -24.54% 59 134 XPENG INC. -27.15% 23 758 LI AUTO INC. -33.13% 17 442 NIKOLA CORPORATION -32.57% 4 304