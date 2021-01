Navya : Bilan semestriel du contrat de Liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 31 décembre 2020.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NAVYA à Natixis Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

19 587 titres

titres 258 552,3 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

Titre 400 000 Euros en espèces

Sur la période du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020 ont été exécutés :

877 transactions à l’achat

transactions à l’achat 959 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

576 369 titres et 1 517 875,9 Euros à l’achat

titres et 1 517 875,9 Euros à l’achat 689 414 titres et 1 762 764,5 Euros à la vente

A propos de NAVYA

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 170 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2020, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Karista, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Annexe Second semestre 2020

ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions achats Dont nombre

de titres achat Pour un montant de Nombre de

transactions vente Dont nombre

de titres vente Pour un montant de Total 877 576 369 1 517 876,3 959 689 414 1 762 765,1 01/07/2020 04 1 537 1 078,6 00 00 0,0 02/07/2020 03 1 625 1 144,7 03 2 637 1 901,7 03/07/2020 06 1 977 1 396,5 06 2 937 2 072,9 06/07/2020 07 2 451 1 712,0 01 01 0,7 07/07/2020 02 908 635,6 00 00 0,0 08/07/2020 04 1 561 1 055,7 02 54 38,3 09/07/2020 02 781 531,1 02 11 7,6 10/07/2020 00 00 0,0 27 36 766 33 034,3 13/07/2020 05 5 683 4 895,0 03 2 050 1 824,5 14/07/2020 01 1 771 1 434,5 05 4 980 4 273,8 15/07/2020 01 1 887 2 094,6 14 14 446 16 872,9 16/07/2020 10 8 110 9 010,5 04 3 623 4 402,6 17/07/2020 03 3 588 3 645,6 27 23 453 31 013,4 20/07/2020 00 00 0,0 41 30 684 59 867,1 21/07/2020 00 00 0,0 36 35 489 104 856,6 22/07/2020 35 25 763 79 506,0 00 00 0,0 23/07/2020 05 3 309 8 243,6 11 7 367 19 563,6 24/07/2020 09 6 873 16 979,2 09 3 804 10 042,6 27/07/2020 15 6 440 15 185,7 11 8 902 22 298,9 28/07/2020 12 10 000 22 634,4 02 1 000 2 301,2 29/07/2020 12 5 000 10 417,8 25 14 192 31 980,3 30/07/2020 05 7 000 14 975,0 06 1 000 2 198,2 31/07/2020 09 5 000 9 520,0 02 1 500 2 960,0 03/08/2020 08 3 001 6 531,9 24 13 001 29 601,9 04/08/2020 12 6 001 13 006,2 05 2 001 4 502,3 05/08/2020 10 5 001 10 882,1 08 4 001 9 102,1 06/08/2020 09 4 001 8 332,1 03 1 001 2 102,1 07/08/2020 12 4 043 8 538,2 05 3 043 6 640,3 10/08/2020 05 1 504 3 128,2 11 6 504 14 203,4 11/08/2020 06 4 001 9 152,3 04 3 001 7 052,3 12/08/2020 03 2 001 4 452,2 04 2 001 4 552,2 13/08/2020 07 5 001 11 102,3 03 2 001 4 552,3 14/08/2020 10 6 001 12 812,2 07 5 001 10 887,2 17/08/2020 00 00 0,0 07 2 000 4 350,0 18/08/2020 04 2 364 4 978,0 02 1 000 2 150,0 19/08/2020 01 349 732,9 02 1 485 3 148,2 20/08/2020 03 1 808 3 714,5 00 00 0,0 21/08/2020 02 590 1 221,3 01 1 685 3 538,5 24/08/2020 01 1 580 3 239,0 01 1 685 3 572,2 25/08/2020 07 2 674 5 565,4 04 5 055 10 868,3 26/08/2020 07 5 478 11 395,2 11 3 370 7 228,7 27/08/2020 03 2 897 6 292,1 14 10 110 22 520,0 28/08/2020 07 2 501 5 402,2 04 3 396 7 531,2 31/08/2020 00 00 0,0 08 8 425 19 209,0 01/09/2020 06 6 864 15 239,5 03 1 105 2 541,5 02/09/2020 00 00 0,0 10 10 205 24 549,9 03/09/2020 32 20 107 48 416,9 11 3 315 9 138,4 04/09/2020 19 10 654 22 811,7 11 4 420 10 276,5 07/09/2020 02 3 018 6 820,7 13 4 420 10 265,5 08/09/2020 11 9 054 20 462,0 00 00 0,0 09/09/2020 03 4 136 9 140,6 01 1 105 2 486,3 10/09/2020 00 00 0,0 03 3 315 7 679,8 11/09/2020 00 00 0,0 03 2 210 5 204,6 14/09/2020 04 3 101 7 253,9 05 2 210 5 281,9 15/09/2020 05 9 054 21 518,3 02 2 210 5 403,5 16/09/2020 03 5 953 13 600,5 00 00 0,0 17/09/2020 01 3 018 6 820,7 04 4 420 10 508,6 18/09/2020 13 9 055 20 826,5 01 01 2,3 21/09/2020 30 24 026 49 688,4 00 00 0,0 22/09/2020 04 1 000 2 000,0 07 4 215 8 685,2 23/09/2020 08 2 000 4 050,0 15 8 753 18 301,3 24/09/2020 13 9 459 17 974,4 04 4 424 8 928,9 25/09/2020 07 6 800 11 807,5 03 2 210 4 132,7 28/09/2020 01 01 1,7 03 2 211 3 858,2 29/09/2020 09 5 440 9 016,8 00 00 0,0 30/09/2020 01 1 360 2 189,6 15 8 656 14 898,6 01/10/2020 04 1 520 2 587,0 02 3 181 5 612,0 02/10/2020 16 3 199 5 390,8 06 3 035 5 357,6 05/10/2020 07 2 931 5 069,1 06 2 803 4 962,1 06/10/2020 03 3 192 5 602,0 03 1 704 3 050,2 07/10/2020 00 00 0,0 16 13 035 25 611,2 08/10/2020 01 1 360 2 937,6 07 8 283 18 701,2 09/10/2020 04 3 519 7 425,1 02 3 523 7 640,0 12/10/2020 01 1 806 3 801,6 11 10 443 24 554,8 13/10/2020 15 6 322 14 767,8 25 13 422 36 455,7 14/10/2020 09 3 788 10 549,4 05 2 210 6 630,0 15/10/2020 20 9 781 25 826,1 00 00 0,0 16/10/2020 06 3 497 9 161,0 09 5 527 15 542,0 19/10/2020 00 00 0,0 25 17 038 55 055,4 20/10/2020 17 12 678 39 164,0 01 220 701,8 21/10/2020 02 3 828 11 342,5 08 3 740 11 556,6 22/10/2020 11 6 360 17 969,6 00 00 0,0 23/10/2020 11 6 420 17 269,8 03 4 281 12 164,4 26/10/2020 10 8 328 20 299,4 00 00 0,0 27/10/2020 17 10 444 21 931,2 11 10 385 22 893,5 28/10/2020 04 2 309 4 493,4 01 01 2,0 29/10/2020 01 01 1,9 09 8 309 17 199,5 30/10/2020 01 01 2,1 06 4 155 9 348,6 02/11/2020 02 1 180 2 666,8 08 7 773 18 061,0 03/11/2020 01 1 590 3 752,4 02 3 784 9 613,6 04/11/2020 09 7 160 18 422,9 09 8 175 22 114,3 05/11/2020 02 1 580 4 281,8 05 4 012 10 983,1 06/11/2020 14 4 663 12 414,1 01 1 801 4 934,7 09/11/2020 23 12 409 30 009,0 13 10 577 27 544,8 10/11/2020 04 5 436 12 921,7 02 1 809 4 504,4 11/11/2020 02 1 807 4 354,9 01 2 104 5 239,0 12/11/2020 02 3 598 8 662,1 02 2 104 5 239,0 13/11/2020 00 00 0,0 09 8 416 21 460,8 16/11/2020 01 1 791 4 764,1 15 8 389 22 882,0 17/11/2020 09 5 418 14 209,6 03 3 978 10 800,3 18/11/2020 00 00 0,0 05 6 137 16 207,4 19/11/2020 01 1 801 4 790,7 05 3 978 10 899,7 20/11/2020 03 1 791 5 211,8 11 10 986 33 129,0 23/11/2020 00 00 0,0 17 16 068 55 813,1 24/11/2020 10 8 615 31 551,8 14 10 520 41 974,8 25/11/2020 15 9 945 36 917,6 06 6 981 28 753,5 26/11/2020 00 00 0,0 04 4 585 19 569,5 27/11/2020 05 7 456 32 880,1 11 2 042 9 372,8 30/11/2020 33 15 324 63 681,8 05 2 042 9 076,7 01/12/2020 00 00 0,0 16 7 116 30 353,8 02/12/2020 06 5 726 23 993,4 07 6 063 26 616,6 03/12/2020 13 9 759 42 812,2 09 8 084 37 004,5 04/12/2020 00 00 0,0 08 5 747 25 346,2 07/12/2020 00 00 0,0 09 6 031 27 142,1 08/12/2020 14 11 396 48 003,7 00 00 0,0 09/12/2020 14 6 008 23 491,3 00 00 0,0 10/12/2020 18 7 170 26 803,6 14 9 675 38 131,7 11/12/2020 10 5 886 23 364,2 02 1 989 8 135,0 14/12/2020 16 8 244 31 608,2 00 00 0,0 15/12/2020 05 5 909 21 319,1 00 00 0,0 16/12/2020 04 3 642 12 973,2 06 4 412 16 175,8 17/12/2020 01 2 205 7 739,6 19 8 318 30 166,5 18/12/2020 01 1 898 6 851,8 08 6 166 23 372,5 21/12/2020 07 6 059 21 597,1 01 1 000 3 610,0 22/12/2020 13 6 001 21 673,6 18 7 001 25 563,6 23/12/2020 10 8 500 30 035,0 12 6 000 21 810,0 24/12/2020 04 4 000 14 135,0 03 2 000 7 175,0 28/12/2020 02 1 898 6 662,0 02 2 500 8 985,0 29/12/2020 03 1 000 3 460,0 17 5 000 17 850,0 30/12/2020 00 00 0,0 16 10 679 39 145,6 31/12/2020 01 2 060 8 054,6 09 6 010 24 002,0

