Navya : Lancement officiel de la commercialisation des solutions Navya au Japon par Macnica à l'occasion de l'Automotive World de Tokyo

Navya (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, renforce son partenariat avec Macnica, Inc. et poursuit son développement au Japon.

Navya a identifié le Japon comme un marché à fort potentiel : la pénurie de chauffeurs1 conjuguée à des besoins de transports accrus, notamment pour les personnes âgées2, et un fort appétit pour les innovations technologiques, rendent attractives les solutions développées par la Société.

Macnica, Inc. présentera les solutions Navya au salon Automotive World qui commence le 20 janvier à Tokyo. L’Autonom® Shuttle Evo, navette de dernière génération, sera exposée pour la première fois au Japon sur le stand de Macnica, accessible depuis la zone sud, n° S12-20.

De nouvelles expérimentations dans des environnements plus complexes

Depuis mai 2017, Navya collabore avec BOLDLY (ex. SB Drive Co., filiale de SoftBank dédiée à la mobilité autonome), son partenaire privilégié en charge des services de déploiement et de supervision. A ce titre, BOLDLY a acquis une solide expertise et réalisé au total près de 50 déploiements, transportant plus de 23 000 passagers sur l’archipel.

Au cours du second semestre 2020, plusieurs Autonom® Shuttles ont notamment été déployés parmi les sites suivants :

- Sakai-Town : il s’agit du premier service public de mobilité autonome sur route ouverte au Japon3. Initialement prévu en avril puis reporté à la fin du mois de novembre du fait de la pandémie, les 3 navettes opérées par BOLDLY effectuent un trajet de 5,3 Kms dans le centre-ville. Elles traversent 6 carrefours avec des feux de signalisation, pour relier les établissements médicaux, les bureaux de poste, les écoles ainsi que les banques de la ville. Avec ce service, la ville de Sakai Town offre à ses habitants une solution de mobilité innovante qui facilite leur quotidien tout en réduisant le trafic et améliorant la sécurité routière ;

- Haneda Innovation City : ayant transporté plus de 13 000 passagers depuis le 18 septembre 2020, un Autonom® Shuttle circule sur route ouverte au sein d’un parcours de 700 m situé dans Haneda Innovation City. La spécificité de ce parcours est qu’une grande portion est souterraine.

Le véhicule arrive toutefois à maintenir une position précise et fiable grâce à la technologie de localisation de capteurs lidars mise au point par Navya, ce qui constitue un véritable défi technologique. Ce projet porté par le groupe Kajima, leader du consortium, marque une première au Japon avec une navette autonome qui fonctionne régulièrement dans une Smart city, sélectionnée par le Ministère des Transports comme pilote pour les Smart Cities.

Yuki Saji, PDG de BOLDLY a commenté : « Nous pensons que la solution proposée par Navya permettra de relever les défis qui se posent actuellement au Japon, comme par exemple la pénurie de conducteurs. Nous nous attendons à ce que Navya soit un acteur majeur dans le domaine de la mobilité autonome de niveau 4 ».

Transfert de l’exclusivité de la distribution au Japon par ESMO Corporation au profit de Macnica, Inc. et cession de 4 ORNANE

Macnica, Inc., groupe international d’électronique et de solutions numériques, avec un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards de dollars et 3 500 employés dans le monde, est le distributeur exclusif de Navya au Japon, et est également en charge du support opérationnel (activité de maintenance). Macnica et Navya partagent une vision commune de la mobilité autonome de passagers pour transformer ensemble le système de transport dans les années à venir et répondre aux grands défis de la société japonaise.

En février 2020, ESMO Corporation a transféré 4 ORNANE (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) à Macnica, Inc. pour un montant de 4 millions d’euros. Ce transfert illustre la confiance de Macnica, Inc. dans la technologie et le savoir-faire de Navya plaçant leur partenariat dans une perspective long terme.

Par ailleurs, Macnica, Inc. participera au salon Automotive World qui commence demain à Tokyo. L’Autonom Shuttle Evo, navette de dernière génération, sera exposée sur le stand de Macnica, accessible depuis la zone sud, n° S12-20.

Atsushi Sato, Directeur exécutif et Directeur général de Macnica, Inc. : « Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec Navya qui a débutée en février 2020 et qui se renforce progressivement grâce aux expérimentations actuellement en cours au Japon. Nous sommes convaincus que les partenariats technologiques et financiers nous liant à Navya nous permettront d’accélérer le déploiement de véhicules autonomes sur le marché japonais ».

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, conclut : « A l'instar des solides partenariats noués en Corée du Sud et à Singapour, Navya s'implante progressivement au Japon comme un acteur de référence de systèmes de conduite autonome de niveau 4. La dynamique enregistrée au cours du second semestre 2020 et le renforcement de notre collaboration avec Macnica. Inc. témoignent de la montée en puissance de Navya au Japon et ancrent les bases d’un développement pérenne ».

À propos de NAVYA

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 170 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2020, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Karista, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

