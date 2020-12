Navya : annonce son agenda financier 2021

Regulatory News:

Navya (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce son agenda financier 2021.

Mardi 2 février 2021 Chiffre d’affaires annuel 2020 Mercredi 31 mars 2021 Résultats annuels 2020 Vendredi 4 juin 2021 Assemblée générale Mardi 28 septembre 2021 Résultats du 1er semestre 2021

A propos de Navya

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 170 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2020, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Karista, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

