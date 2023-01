Navya : déclare en cessation de paiement et demande sa mise en redressement

Navya annonce avoir procédé ce jour à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Lyon. Compte tenu de l’évolution de son cours de bourse et de la liquidité des actions sur le marché, la société créée en 2014, spécialiste de la fourniture de systèmes de mobilité autonome, demande sa mise en redressement judiciaire. Navya a demandé à Euronext de procéder à la suspension de son cours de bourse. Le titre de la société cotait à 0,03 euro hier à la clôture. Il avait perdu plus de 92% de sa valeur en six mois.



Le Tribunal de commerce de Lyon se prononcera sur cette demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lors d'une audience qui se tiendra le 31 janvier 2023. Si le Tribunal de commerce fait droit à la demande de la société, l'exploitation de la société se poursuivra pendant la période d'observation.



L'objectif de cette procédure de redressement judiciaire est d'évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l'activité, maintenir les emplois ainsi que rechercher des investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement, par voie de continuation ou d'un plan de cession.



Compte tenu de l'incertitude concernant l'issue de la procédure de redressement judiciaire et des démarches entreprises, Navya souligne que la suspension de la cotation de ses actions est maintenue jusqu'à nouvel ordre et qu'elle pourrait éventuellement ne jamais reprendre.