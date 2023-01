Navya : démission de la présidente du directoire

Navya a annoncé vendredi soir la démission avec effet immédiat de la présidente de son directoire Sophie Desormière, ce qui entraînait une forte hausse de son titre ce lundi matin à la Bourse de Paris.Ce départ intervient alors que le spécialiste des systèmes de mobilité autonome a connu une fin d'année 2022 mouvementé en raison de l'échec d'un projet de financement de 30 millions d'euros qui relevait en fait d'une 'tentative d'escroquerie', car jugé non conforme aux règles fiscales internationales.Ce sont désormais le directeur financier et vice-président opérationnel Pierre Guibert et le directeur de la R&D et des technologies, Olivier Le Cornec, qui poursuivront les missions de Sophie Desormière et piloteront l'entreprise.Environ 45 minutes après l'ouverture, le titre bondissait de près de 11%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice CAC Mid & Small.Son cours de Bourse avait chuté d'environ 98% l'an dernier.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.