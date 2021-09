Navya : lancement du premier service de navette autonome au Royaume-Uni

Navya a annoncé son premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site dédié à l’innovation. La navette du groupe transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6 000 personnes.



La navette sera opérée par Darwin, société britannique spécialisée dans l'application des recherches technologiques de pointe dans le domaine des communications terrestres et satellitaires.



L'objectif de Darwin sera de permettre une connectivité fiable en combinant les communications terrestres et satellitaires.

L'assureur britannique Aviva est également partenaire et présente aujourd'hui la navette à son siège situé dans la City de Londres.



Aviva utilisera les résultats de l'expérimentation menée par Darwin pour faire évoluer ses produits d'assurance afin de fournir une couverture complète pour les véhicules autonomes et les technologies associées.