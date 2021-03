Navya : annonce qu'APAM Corporation (ex ESMO Corporation) a converti 5 de ses 16 ORNANE en actions ordinaires

Regulatory News:

Navya (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce qu’APAM Corporation (le nouveau nom d'ESMO Corporation) a converti 5 ORNANE (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes).

ESMO Corporation a converti en actions ordinaires Navya 5 de leurs 16 Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE), que la Société avait souscrites en septembre 2019 puis en février 2020.

La conversion desdites ORNANE a été réalisée conformément aux modalités contractuelles définies, sur la base d’une parité fixe d’un montant de 2,75€ par action, ceci renforçant d'autant les fonds propres de la Société.

Le nombre d’actions ordinaires émis par Navya en conséquence de ladite conversion est de 1 818 181. ESMO Corporation détient à la suite de cette conversion 5,1% du capital et des droits de vote de Navya.

Prochaine communication financière : 31 mars 2021 - Résultats annuels 2020

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya. Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech

