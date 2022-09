Navya : publie ses résultats du 1 er semestre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE Navya publie ses résultats du 1er semestre 2022 Villeurbanne, France, le 27 septembre 2022 - 17h45 CEST - NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2022. Base installée de 208 Autonom ® Shuttles au 30 juin 2022, en hausse de 9% vs. S1 2021

Shuttles au 30 juin 2022, en hausse de 9% vs. S1 2021 Augmentation de 10% de l'activité Services par rapport au S1 2021, soit désormais plus de 50% du chiffre d'affaires semestriel 2022

Accroissement du leadership technologique : première mondiale avec la supervision à distance d'une flotte de navettes autonomes sans opérateur à bord

Signature de partenariats technologiques avec des acteurs majeurs de la mobilité (Michelin, Valeo) et participation au plus grand projet de déploiement de navettes en Europe (Ultimo)

Position de trésorerie de 4,0 M€ à fin juin 2022

Evolution du cadre réglementaire au niveau mondial et accélération de la dynamique commerciale au S2 2022 avec la commande de 10 navettes supplémentaires à fin septembre 2022 Webinaire | 27 septembre 2022 à 18h00 CEST https://app.livestorm.co/newcap-1/presentation-des-resultats-semestriels-de-navya Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « La réorientation et l'exécution de nouvelles stratégies financières, technologiques, industrielles et commerciales, avec un accent plus marqué sur la culture client et la performance, permet à Navya de renforcer son leadership sur des marchés en demande croissante de solutions globales. Nous avons construit des écosystèmes solides et opéré une transition vers l'intégration de packs de conduite autonome Navya Drive® et de supervision Navya Operate® dans des bases roulantes existantes. Grâce à notre forte culture Tech, notre empreinte mondiale avec des produits leaders sur leurs marchés et nos efforts de transformation, Navya est idéalement positionné sur la chaine de valeur de la mobilité durable pour saisir les opportunités de croissance et réussir son passage à l'échelle. » Chiffres clés issus des comptes semestriels Montants en K€ 30 juin 2022 30 juin 2021 Chiffre d'affaires 3 986 4 603 Coût de production (4 197) (6 292) Marge brute (211) (1 690) Frais de recherche et développement (5 656) (5 202) Frais de marketing et vente (1 766) (2 282) Frais généraux et administratifs (3 753) (3 009) Paiements en actions (2 288) 489 Résultat opérationnel (13 674) (11 694) Charges financières (715) (1 005) Produits financiers 1 212 194 Résultat financier 497 (810) Charge d'impôts - - Résultat net (13 178) (12 505)

Activité commerciale et résultats financiers du 1er semestre 2022 Au cours du premier semestre 2022, Navya a vendu 7 navettes Autonom® Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Les évolutions attendues en termes de réglementation au niveau mondial ont conduit à un certain attentisme de la part des clients de Navya se traduisant par un niveau d'activité légèrement en-deçà de celui enregistré un an plus tôt. Bénéficiant d'une base installée en croissance de 9%, la part des revenus générés par l'activité Services continue de progresser, représentant 52% du chiffre d'affaires semestriel contre 41% au premier semestre 2021. Au 30 juin 2022, la base installée s'établit à 208 véhicules, déployés dans 25 pays, en augmentation de +9% comparé à fin juin 2021. Au niveau des charges opérationnelles, les dépenses de ventes et marketing sont en repli de 23% tandis que les frais généraux et administratifs ont augmenté de 25%. En parallèle, la Société a intensifié ses investissements en R&D, les dépenses ayant progressé de 9% au cours de la période, illustrant le souhait de la Société de concentrer l'essentiel de ses investissements dans ce domaine pour poursuivre le développement de sa technologie. Le départ des anciens dirigeants en 2021 et l'élargissement des bénéficiaires sur 2022 ont contribué à un impact significatif sur les paiements en actions au S1 2022. Au total, le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -13,7 M€ et -13,2 M€, les deux connaissant un creusement de 2,0 M€ et de 0,7 M€ par rapport au premier semestre 2021. Position de trésorerie de 4,0 M€ à fin juin 2022 Au 30 juin 2022, la Société dispose d'une trésorerie de 4,0 M€, contre 19,8 M€ à fin juin 2021. Le 20 juillet 2022, un accord de financement par OCABSA d'un montant nominal total maximum de 36 M€ a été signé avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ce programme de financement se substitue à la ligne de financement en fonds propres existante. Navya rappelle que le partenariat financier avec le Groupe Negma vise à renforcer les ressources financières de la Société et à soutenir son cycle de développement à moyen terme ainsi que ses projets technologiques et commerciaux, notamment au Moyen-Orient. Au 31 août 2022, la Société dispose d'une trésorerie de 3,6 M€ qui intègre le tirage de la première tranche des OCABSA (2,5 M€). Grâce à la conclusion de ce contrat et sous réserve que les conditions d'émission des OCABSA, listées dans le communiqué de presse du 22 juillet 2022 et dans le rapport financier semestriel 2022, soient satisfaites, Navya considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. Faits marquants du premier semestre 2022 Développement en partenariat avec VALEO d'un système spécifique de sécurité pour la commercialisation des véhicules autonomes de niveau 4 ;

avec le ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite ; Première mondiale de la supervision à distance d'une flotte de véhicules autonomes à l'occasion du salon AUTONOMY PARIS ;

Inauguration du projet Expérimentation Navettes Autonomes (ENA) à Sophia Antipolis ;

Référencement au sein de la Plateforme Radar de l'Innovation en tant qu'acteur clé de la mobilité autonome ;

Sélection de Navya pour déployer des navettes autonomes à grande échelle dans le cadre du projet européen ULTIMO ;

; Signature d'un partenariat technologique avec Michelin et beti et lancement d'une première expérimentation de mobilité autonome ;

Royaume de Bahreïn

contrat de prestation avec Muses Europe pour l'assemblage de 300 véhicules utilitaires électriques ; Signature par Macnica d'un accord en vue d'acquérir les prochaines plateformes de nouvelle génération de Navya.

Événements post-clôture Nomination de Pierre Guibert au poste de Directeur Financier et membre du Directoire ;

Pierre Guibert au poste de Directeur Financier et membre du Directoire ; Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies , plus importante initiative de développement durable d'entreprise au monde ;

accord de financement par OCABSA d'un montant nominal total de 36 M€ Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis ; Signature d'un accord de distribution non exclusif avec Electromin pour accélérer la vente des solutions autonomes Navya au Moyen-Orient

accord de distribution non exclusif avec Electromin Commandes de 10 Autonom ® Shuttles , dont une en Allemagne, huit aux États-Unis et une au Japon.

, dont une en Allemagne, huit aux États-Unis et une au Japon. Signature d'une alliance stratégique avec le groupe Industriel Lohr Perspectives Au cours des premières semaines du second semestre 2022, Navya constate une accélération de sa dynamique commerciale, conséquence des avancées au niveau mondial de la réglementation sur les véhicules autonomes. Navya entend bénéficier de cette dynamique pour renforcer ses parts de marché dans des pays stratégiques comme l'Europe, les USA et le Japon. Transformation Navya a mis en place une organisation centrée sur ses priorités stratégiques autour d'un Directoire resserré, dont les membres sont : Sophie Desormière - Présidente du Directoire de Navya

Pierre Guibert - Directeur Financier

Olivier Le Cornec - Directeur Technique *** Les comptes consolidés et le rapport financier du 1er semestre 2022 ont été arrêtés par le Directoire et revus le 27 septembre 2022, par son Conseil de Surveillance. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes qui contient une observation relative au maintien de la continuité de l'exploitation. Le rapport financier semestriel 2022 sera disponible ce jour sur : www.navya-corp.com/fr/investisseurs/information-reglementee/documentation Ce rapport comprend : Le rapport d'activité sur le premier semestre 2022 ;

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2022 ;

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2022 ;

L'attestation du Responsable du rapport financier semestriel. Prochaine communication financière : 6 février 2023, 17h45 - chiffre d'affaires 2022 A propos de NAVYA Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d'être l'acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 208 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mèneune politique active en la matière comme l'illustre l'obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA. NAVYA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d'informations : www.navya.tech