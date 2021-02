Navya : réalise un chiffre d'affaires 2020 de 10,7 M

Regulatory News:

Navya (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce un chiffre d’affaires de 10,7 M€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « La transformation du modèle de Navya engagée il y a 18 mois impacte de manière anticipée et temporaire nos revenus. Depuis lors, Navya développe en priorité un système de conduite autonome et une gamme de services associés. Notre premier objectif est de faire progresser notre technologie grâce aux expérimentations auxquelles la Société contribue pour préparer la commercialisation de services d’autonomie de niveau 41, sur l’ensemble de nos plateformes. En 2020 malgré la crise sanitaire qui a handicapé nos partenaires et contraint nos déplacements, nous avons franchi des étapes importantes, comme les opérations sans safety driver à Châteauroux en France et à Mayo Clinic aux Etats-Unis. Par ailleurs, le renforcement de la structure financière de la Société nous permet de continuer à investir dans le développement de notre technologie en 2021, positionnant Navya comme un acteur incontournable pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4, en France et à l’international ».

Conformément aux orientations stratégiques présentées en juillet 2019, Navya a poursuivi le déploiement de ses systèmes de conduite pour rendre autonomes des véhicules destinés au transport de biens ou de personnes pour le premier et le dernier kilomètre, dans des environnements maîtrisés. La volonté de la Société de focaliser son business model sur la fourniture de services récurrents pour les véhicules autonomes s’est traduite par une progression de cette activité (+15%) liée à l’augmentation de sa base installée pour atteindre 3,4 M€. En 2020, la part des Services atteint 31% du chiffre d’affaires annuel vs. 19% l’année précédente.

Au cours de l’exercice précédent, Navya a vendu 23 navettes Autonom® Shuttle contre 43 en 2019. La Corée du Sud et le Japon représentent les premiers marchés de la Société avec respectivement 7 et 5 véhicules vendus en 2020.

Au total, la base installée de navettes Autonom® Shuttle s’établit à 182 véhicules, soit une hausse de +14% par rapport à 2019.

2020 2019 2020 vs.

2019 2020 vs.

2019 Chiffre d’affaires Véhicules (K€) Revenus ponctuels 7 313 12 097 (4 784) -40% Chiffre d’affaires Services (K€) Revenus récurrents 3 356 2 920 436 +15% CA total (K€) 10 668 15 016 (4 348) -29% Part des Services dans le CA total 31% 19%

Des déploiements diversifiés au bénéfice du développement technologique

En 2020, malgré la crise sanitaire Navya, a pu réaliser plus de 100 déploiements d’expérimentations à travers le monde. Parmi les réalisations les plus marquantes, Navya a franchi une étape structurante avec la première opération en autonomie de niveau 4 sur un site fermé, une avancée décisive vers le développement d’une offre commerciale intégrant l’autonomie complète de niveau 4. Cette expérimentation a également marqué le premier déploiement mondial de la dernière génération de navette, « Autonom Shuttle Evo ».

En outre, Navya a décidé d’être particulièrement sélectif dans le choix de ses partenaires et des expérimentations pour renforcer sa courbe d’apprentissage au bénéfice du développement technologique de ses solutions. En multipliant des cas d’usage variés dans des conditions sensiblement différentes, Navya a ainsi pu améliorer son expertise. A titre d’exemple, les expérimentations suivantes ont été menées :

Expérimentation à Haneda (Japon) sur un parcours à forte composante sous-terraine ;

Projet de livraison de colis avec la Poste coréenne ;

Déploiement d’une flotte, en Allemagne, dans le cadre d’un projet de recherche et d’expérimentations mené par Valeo ;

Lancement d’une expérimentation en milieu rural dans la Drôme ;

Renforcement de la position de trésorerie à 31 M€

Au-delà de la forte amélioration de la consommation de cash initiée par la Société tout au long de l’exercice 2020, le renforcement de la trésorerie résulte également de :

la souscription par ESMO Corporation de 10 ORNANE2 pour un montant de 10 M€ en février 2020,

l’obtention d’un Prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 4,5 M€ en septembre 2020,

la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres au mois de novembre 2020, dont 56% a été tiré à fin janvier 2021.

Au 29 janvier 2021, la Société disposait d’une trésorerie qui s’élevait à 31 M€.

Perspectives

Au cours des prochains semestres, le développement de la technologie des solutions Navya continuera de focaliser l’essentiel des ressources de la Société. Les avancées technologiques seront progressivement déployées sur le terrain dans le cadre d’expérimentations telles que les navettes et les tracteurs logistiques. En parallèle, Navya œuvre à renforcer son réseau de partenaires de distribution et à préparer l’industrialisation de ses solutions pour accélérer la mise sur le marché des systèmes de conduite autonomes de niveau 4.

Prochaine communication financière : 31 mars 2021 - Résultats annuels 2020

A propos de Navya

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 180 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2020 dans 23 pays. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Karista, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Le niveau 4 correspond à une situation de conduite autonome dans un contexte limité et une situation prédéfinie, le véhicule est capable de se déplacer sans opérateur de sécurité à bord.

2 Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes

