Navya : structure son activité en Asie

Navya (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, structure son activité en Asie, une région particulièrement portée sur les nouvelles formes de mobilité autonome, offrant de solides perspectives de croissance.

Navya a récemment renforcé ses partenariats stratégiques établis avec ESMO Corporation et ST Engineering Land Systems (STELS) lui permettant d’optimiser son organisation et d’accroître sa présence en Corée du Sud et à Singapour, 2 marchés identifiés comme à très fort potentiel par le cabinet KPMG1. Pour rappel, Navya dispose d’une base installée de 41 navettes en Asie-Pacifique.

Production de navettes en Corée du Sud par ESMO Corporation

Fort d’un partenariat stratégique signé en juin 2019 avec ESMO Corporation qui est son distributeur exclusif en Chine et en Corée du Sud, Navya est impliquée dans la formation des équipes d’ESMO Corporation et a collaboré activement à la mise en place d’une ligne de production de l’Autonom® Shuttle au sein de l’usine « Jinhae », un complexe de 6 000 m2. Cette ligne de production est désormais opérationnelle.

Jeong Hun Kim, PDG de ESMO Corporation, déclare : « Nous sommes fiers d'apporter notre expertise industrielle et notre savoir-faire pour coproduire l'Autonom® Shuttle de Navya que nous considérons comme un produit à la pointe de la technologie. Grâce à un approvisionnement local, nous avons l'ambition de réduire le coût de fabrication du véhicule pour être encore plus compétitifs et ainsi confirmer la position de leader de Navya sur le marché asiatique des véhicules autonomes ».

Création d’une entité de services à Singapour avec l’accompagnement financier de STELS

Dans le cadre de sa stratégie de développement de solutions de transports autonomes pour les biens et les personnes, ST Engineering Land Systems (STELS), filiale de ST Engineering, groupe singapourien de technologie de défense et d’ingénierie d’envergure mondiale, collabore avec Navya depuis plusieurs années. Navya et STELS ont ainsi lancé plusieurs expérimentations marquantes, comme celle de Gardens by the Bay, un site touristique situé en plein centre de Singapour. De nouvelles expérimentations au sein de sites fermés sont actuellement en cours de développement et devraient être déployées très prochainement.

Pour accompagner le renforcement de ce partenariat, Navya crée une filiale à Singapour, Navya Systems, avec l'accompagnement financier de STELS. Navya met en place une équipe dédiée pour gérer les déploiements, la maintenance et la formation, avec un double objectif : garantir une très haute qualité de service aux clients asiatiques et accélérer le transfert de compétences. Cette filiale a également pour vocation de porter des initiatives de développements technologiques propres à la région (infrastructure cloud privé, solutions pour sites sous haute sécurité, V2X, etc.)

Hoe Yeen Teck, Responsable du transport autonome de STELS a réagi : « Nous sommes ravis de la décision de Navya de constituer une équipe à Singapour. Cela renforcera notre capacité à accompagner nos clients dans leur démarche vers des services autonomes et contribuera à accélérer l'adoption généralisée de véhicules autonomes à Singapour ».

Etienne Hermite, Président du directoire de Navya, a conclu : « Nous sommes très heureux d’avoir noué de solides partenariats avec des sociétés de premier plan, expertes dans leur domaine.

Nous leur sommes reconnaissants de la confiance qu’ils nous portent. La qualité de nos partenaires et le dynamisme du marché asiatique annoncent de belles perspectives dans cette région du monde ».

1 Source : Rapport « Autonomous Vehicles Readiness Index 2020 » de KPMG qui classe Singapour n°1 et la Corée du sud n°7 parmi un échantillon de 30 pays selon leur degré de maturité dans la course aux véhicules autonomes.

