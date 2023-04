Transports: Gaussin annonce la reprise de Navya, conjointement avec le japonais Macnica

Le groupe Gaussin, spécialiste du transport propre et intelligent, annonce avoir été désigné par le tribunal de commerce de Lyon pour la reprise des actifs de Navya, expert français de la mobilité autonome, conjointement avec Macnica, géant technologique japonais, à l’issue d’une procédure qui permet la sauvegarde de plus de 70% des emplois. La nouvelle coentreprise sera basée en France et détenue à 51 % par Gaussin et à 49 % par Macnica, présidée par Christophe Gaussin, PDG de Gaussin, et dirigée par Jean-Claude Bailly, vice-président exécutif.



Elle aura une représentation égale de Gaussin et Macnica au conseil d'administration. Le communiqué précise que les synergies avec l'activité logistique et portuaire de Gaussin " sont extrêmement importantes et prometteuses ".



La société Navya est placée en redressement judiciaire depuis le 1er février 2023 et la suspension de la cotation de ses actions est effective depuis le 25 janvier.