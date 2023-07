Nazara Technologies Limited est une société basée en Inde qui est une plateforme diversifiée de jeux et de médias sportifs. La société propose des esports, des simulations sportives, des programmes d'apprentissage précoce, des jeux de fantaisie basés sur les compétences, etc. Ses marchés sont l'Afrique et l'Amérique du Nord, avec des offres à travers les jeux interactifs, les esports, et les écosystèmes d'apprentissage gamifié. La société possède une gamme de propriété intellectuelle (PI), y compris World Cricket Championship (WCC) et CarromClash dans les jeux mobiles, Kiddopia dans l'apprentissage précoce gamifié, NODWIN et Sportskeeda dans l'esport et les médias esports, et Halaplay et Qunami dans la fantaisie basée sur les compétences et les jeux de trivia. Les pipelines/réseaux de distribution de la société avec environ 52 telcos dans 58 pays, y compris l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Les filiales de la société comprennent Absolute Sports Private Limited, Nazara Technologies FZ LLC, Nazara Pte. Limited, Nazara Pro Gaming Private Limited, Next Wave Multimedia Private Limited et Nodwin Gaming Private Limited.

Secteur Logiciels