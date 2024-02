Nazara Technologies Limited est une plateforme diversifiée de jeux et de médias sportifs basée en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent les sports électroniques, la simulation sportive, l'apprentissage précoce, la fantaisie basée sur les compétences et autres. Ses marchés se situent en Afrique et en Amérique du Nord, avec des offres de jeux interactifs, de sports électroniques et d'écosystèmes d'apprentissage par le jeu. La société propose des offres dans les écosystèmes des jeux interactifs, des sports électroniques, de l'ad-tech et de l'apprentissage ludique précoce, notamment World Cricket Championship (WCC) et CarromClash dans les jeux mobiles, Kiddopia dans l'apprentissage ludique précoce, Nodwin, PublishMe et Sportskeeda dans les sports électroniques et les médias sportifs électroniques, OpenPlay, Halaplay et Qunami dans les jeux d'adresse, les jeux fantastiques et les jeux-questionnaires, et Datawrkz dans la technologie de l'ad-tech numérique. La société dispose d'un réseau de distribution composé d'environ 52 opérateurs de télécommunications dans 58 pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Ses filiales comprennent Nazara Technologies FZ LLC, Nazara Pte Limited, Sports Unity Private Limited, entre autres.

Secteur Logiciels