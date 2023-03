NB Aurora, NAV en hausse mais bénéfice en baisse en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration de NB Aurora SA a approuvé vendredi le rapport financier pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un résultat net pour 2022 de 22,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 34,7 millions d'euros de 2021.

La valeur nette de l'axe pour 2022 s'est élevée à 310,3 millions d'euros, contre 288,0 millions d'euros en 2021.

En détail, la VNA se compose comme suit : environ 10,3 millions d'euros sont représentés par les actions de FII, environ 274,3 millions d'euros par les actions des investissements directs dans Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer et PromoPharma, et environ 25,7 millions d'euros de liquidités, d'autres actifs et passifs.

"En 2022, nous avons ajouté une autre entreprise d'excellence dans son secteur de référence à nos 14 autres entreprises en portefeuille : PromoPharma est une réalité à croissance rapide que nous soutiendrons financièrement et stratégiquement conformément à notre philosophie d'investissement", commente Patrizia Micucci, administrateur délégué de la société.

En outre, "nous avons conclu deux autres augmentations de capital en faveur de BluVet, la principale plateforme de consolidation de cliniques vétérinaires en Italie, la seule société italienne du secteur qui a réussi à se structurer de manière innovante afin d'offrir des services de plus en plus pointus".

En outre, "nous avons signé un accord contraignant pour promouvoir, en partenariat avec Credem Private Equity et PM&Partners, une offre publique d'achat volontaire pour la totalité des actions de Finlogic, un groupe actif dans le secteur des technologies de l'information avec des solutions complètes pour le codage et l'identification automatique des produits grâce à l'utilisation de codes-barres et de la technologie RFID".

Vendredi, NB Aurora a clôturé inchangé à 7,30 euros par action.

