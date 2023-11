NB Aurora SA SICAF RAIF est un fonds d'investissement privé basé au Luxembourg. Elle soutient les entrepreneurs en leur fournissant des services de gestion, de gouvernance, d'expertise et des capitaux de croissance. NB Aurora investit dans un portefeuille de petites et moyennes entreprises italiennes privées et non cotées en bourse qui opèrent dans leurs marchés de niche. La société est promue par Neuberger Berman.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds