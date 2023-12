(Alliance News) - NB Aurora SA a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord contraignant pour vendre l'intégralité de sa participation de 48,4 % dans le groupe Dierre, par l'intermédiaire de sa filiale D Club Srl, au fonds Alto Capital V, géré par Alto Partners SGR.

La clôture de la transaction, qui n'est pas soumise à des conditions, est attendue au cours des deux premiers mois de 2024.

NB Aurora, confirmant son engagement envers Dierre Group, a fait savoir qu'elle réinvestirait une partie du produit de la vente - jusqu'à 10 millions d'euros - en restant actionnaire minoritaire.

Le fondateur et président Cav. Giuseppe Rubbiani vendra également sa participation en réinvestissant dans Dierre Group avec une part minoritaire significative, avec d'autres dirigeants de l'entreprise.

La valeur totale de la transaction est d'environ 108 millions d'euros, dont la part de NB Aurora est d'environ 45 millions d'euros.

Dierre Group est un leader en Italie dans la conception, la production et la commercialisation de protections et de composants technologiquement avancés et à fort impact pour l'automatisation industrielle, avec une clientèle large et diversifiée qui comprend les principaux fabricants italiens dans le secteur de l'automatisation industrielle.

NB Aurora a clôturé jeudi en baisse de 37 %, à 8,26 euros par action.

