NB Bancorp, Inc. est une société holding pour Needham Bank (la Banque), qui est une banque coopérative du Massachusetts. Les principales activités de prêt de la banque comprennent les prêts immobiliers commerciaux et multifamiliaux, les prêts immobiliers résidentiels d'une à quatre familles, les prêts à la construction et au développement foncier, les prêts commerciaux et industriels et les prêts à la consommation. La banque investit également dans des titres, principalement des titres du Trésor américain et des agences fédérales, des obligations municipales et des obligations d'entreprise. Elle offre également une variété de comptes de dépôt, y compris des comptes de certificats de dépôt, des IRA, des comptes de marché monétaire, des comptes d'épargne, des comptes de dépôt à vue et des comptes de chèques portant ou non intérêt. Son marché principal est la région métropolitaine de Boston et les communautés environnantes, y compris l'est du Connecticut, le sud du New Hampshire et le Rhode Island. Elle possède des agences à Wellesley, Westwood, Dedham, Medfield, Medford, Dover, Ashland, Millis, etc.

Secteur Banques