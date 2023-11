NB Distressed Debt Investment Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif principal de la société est de fournir aux investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque par le biais d'une exposition opportuniste à long terme à des investissements liés à des crédits en difficulté et à des situations spéciales, tout en cherchant à limiter le risque de baisse en se concentrant, entre autres, sur des dettes de premier rang et des dettes garanties de premier rang avec une protection à la fois collatérale et structurelle. Il investit dans divers secteurs, notamment les composants automobiles, la construction et le développement, les prêts hypothécaires commerciaux, les conteneurs et l'emballage, les intermédiaires financiers, l'hébergement et les casinos, le pétrole et le gaz, le transport maritime et le transport de surface. Elle investit dans différents pays, dont les États-Unis, les Îles Marshall, le Luxembourg, l'Espagne et les Pays-Bas. La société est gérée par Neuberger Berman Europe Limited. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Neuberger Berman Investment Advisers LLC.