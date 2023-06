NB Distressed Debt annonce un retour sur l'action Extended Life

NB Distressed Debt Investment Fund Ltd - Ce fonds à capital fixe immatriculé en Guernesey investit dans des situations difficiles, stressantes et spéciales, en mettant l'accent sur la dette senior adossée à des actifs durables - annonce un rendement de 3,4 millions de dollars dans la classe d'actions Extended Life. Ce rendement fait suite à la vente du prêt de Mashantucket Pequot. Ajoute que le rendement est égal à 0,065 USD par action Extended Life. Le montant appliqué au rachat partiel des actions Extended Life s'élèvera à environ 8 000 USD après déduction des coûts et des dépenses.

Cours actuel de l'action : 36,00 pence, sans changement ce vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,7

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.