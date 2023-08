NB Distressed Debt Investment Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif principal de la société est de fournir aux investisseurs des rendements ajustés au risque par le biais d'une exposition opportuniste et à long terme à des investissements liés au crédit en situation de stress, de détresse et de crise, tout en cherchant à limiter le risque de baisse en se concentrant, entre autres, sur la dette de premier rang et la dette garantie de premier rang avec une protection à la fois collatérale et structurelle. La société investit dans divers secteurs, notamment l'hébergement et les casinos, les composants automobiles, la construction et le développement, le transport maritime, les intermédiaires financiers, le pétrole et le gaz, les transports de surface et les services publics. Ses filiales comprennent London Granite Ridge LLC, London Jackson LLC, London Madison LLC, London Wabash LLC, London Washington LLC, London Randolph Holdco LLC et London Tides Holdco LLC. La société est gérée par Neuberger Berman Europe Limited. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Neuberger Berman Investment Advisers LLC.