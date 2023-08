NB Global Monthly Income Fund Ltd - qui investit dans le crédit traditionnel, tel que les obligations et les prêts, et dans le crédit alternatif, tel que le crédit en détresse et la dette mezzanine - annonce un retour de 20 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'un rachat obligatoire partiel d'actions à 79,31 pence chacune. Explique qu'il s'agit de la valeur nette d'inventaire par action de la société le mardi. Le rachat représentera 26 % des actions existantes. En janvier dernier, les actionnaires ont approuvé un plan de réalisation de tous les actifs de la société et de restitution du produit de la vente. Depuis lors, il y a eu trois rachats qui ont rapporté plus de 100 millions de livres sterling. Avec ce quatrième remboursement, un total de 66,7 % de la valeur nette d'inventaire en janvier a été restitué.

Cours actuel de l'action : 72,03 pence, en baisse de 1,1 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.